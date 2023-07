El tajante motivo por el que Marina Calabró destruyó a Karina Mazzocco y Florencia de la V

La entrevista en vivo que este miércoles dio Jey Mammon en el estudio de Intrusos (América), desató múltiples críticas y Marina Calabró fue una de las figuras del periodismo que cuestionó en duros términos la actitud de Florencia de la V, conductora del mencionado programa de chimentos, y también de Karina Mazzocco, quien se sumó a través de un móvil con el actor.

Mientras Ángel de Brito remarcó desde LAM (América) que no piensa retractarse de sus dichos sobre Jey Mammon, el conductor aseguró que la nota que le hizo Florencia de la V al exlíder de La Peña de Morfi (Telefe) fue un acuerdo para evitar la demanda.

En tanto que Karina Mazzocco en las últimas horas sostuvo respecto a las acciones legales que Jey Mammon iniciaría en su contra: "En ningún momento he tomado ningún lugar. Lo que me pasa es que es creíble el relato de la historia de Lucas Benvenuto. ¿De qué me pueden acusar? ¿De creerle a una persona, que por todo lo que demostró en la Justicia, es una persona creíble?".

Karina Mazzocco, otra de las figuras de canal América que sería demandada por Jey Mammon. Foto: Captura TV.

Por su parte, Marina Calabró hizo su análisis de esta polémica en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), y criticó la postura de Florencia de la V y Karina Mazzocco de replegarse en sus cuestionamientos hacia Jey Mammon.

"Hay que tener mucho coraje para sostener la posición de Laura Ubfal, de Pampito y ni hablar la de De Brito, a la que reitero, me da vergüenza cómo lo dejaron solo al conductor más importante del canal. Y al que el definitiva, les salva las papas todos los días. No solamente él pero fundamentalmente él. Me parece que yo no tiraría de esa cuerda, salvo que no les importe que les renuncie mañana", argumentó Marina Calabró.