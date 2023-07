La foto que filtraron del hermano de Silvina Luna en el hospital y qué le dijo sobre la salud de la modelo a Florencia de la V

Mientras en las últimas horas trascendió que intentaron quitarle el respirador a Silvina Luna, pero que no pudieron hacerlo porque la modelo no tiene fuerzas para respirar, se viralizó también una foto de su hermano en el hospital dialogando con parte del equipo médico que atiende a la ex El hotel de los famosos (El Trece). Además, Ezequiel Luna dialogó con Florencia de la V sobre la salud de su hermana.

En la imagen en cuestión, compartida por el periodista Juan Etechegoyen de Mitre Live, se lo puede ver al hermano de Silvina Luna interactuando con profesionales en los pasillos del Hospital Italiano. Tal como lo ha remarcado en unos recientes mensajes que le envió a Ángel de Brito, Ezequiel está permanentemente al lado de la modelo, y se ha mostrado muy agradecido por las cadenas de oración y los deseos de recuperación que envían los seguidores de la ex Gran Hermano.

La imagen que viralizaron del hermano de Silvina Luna en el hospital. Foto: Radio Mitre.

Por otro lado, Florencia de la V contó en Intrusos (América) que se acercó al hospital donde se encuentra internada Silvina Luna, a quien definió como su "querida amiga de muchos años", y la conductora reveló qué le dijo allí Ezequiel Luna.

“El hermano fue muy gentil. En el momento en que llegué le estaban haciendo un estudio pero me mandó un mensaje hermoso que agradezco. Y fue alentador también”, anticipó Florencia de la V.

Luego, la líder de Intrusos (América) agregó: “Yo le escribí una esquelita para que se la diga a Silvina de parte mía, porque pasamos muchos momentos hermosos, nos hemos divertido mucho y es una persona que quiero. Y, él me dijo ‘seguramente eso se lo vas a decir vos, se van a juntar y se lo vas a decir’”.

Tras las palabras de aliento del hermano de Silvina Luna, Florencia de la V contó: “Me fui a mi casa bastante tranquila”. Acto seguido, la conductora siguió adelante con los temas del programa.