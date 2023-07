Jey Mammon apareció en Intrusos y arremetió contra Lucas Benvenuto

Mientras avanza en una nueva estrategia de defensa, Jey Mammon se presentó este miércoles en Intrusos (América) y compartió en vivo pruebas contra Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció por abuso sexual.

Tras una charla privada que tuvo con Florencia de la V, Jey Mammon reconoció al aire que necesitaba hablar con la conductora de Intrusos en vivo. En este sentido, el actor remarcó que se trata de la primera vez que pisa un etudio de televisión desde los tiempos en que estaba al frente de La Peña de Morfi (Telefe).

Ante la atenta mirada de Florencia de la V, Jey Mammon remarcó sobre la situación en la que quedó tras las acusaciones de Lucas Benvenuto: “Yo fui cagado a piñas y no tuve reacción porque cuando salió mediáticamente, yo no tenía manera de salir a hablar porque mientras me pedían que hablara, se paraban arriba de ese discurso. Ponían mi imagen y mi foto en una historia de una red de pedofilia”.

Con un tono categórico, Jey Mammon aseguró sobre Lucas Benvenuto: "Él mintió sostenidamente, dijo que a los 14 años me había conocido, y yo lo conocí cuando tenía 16. Y no fue ninguna violación, en absoluto".

"Si quieren hablar de un debate moral, después lo hablamos, pero yo necesito explicar que fui denunciado falsamente de una violación de un nene de 14 años", siguió el actor.

En tanto que sobre algunos cambios que le atribuyen en su discurso, Jey Mammon remarcó en Intrusos: “Ahora se me puede escuchar desde otro lugar porque pasó el tiempo y pude entender quién se subió a la moto por mala leche. Me dolió muchísimo todo lo que me pasó. La pasé y la estoy pasando muy mal por el estado de cancelación”.