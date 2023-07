Marina Calabró anticipó la millonaria cifra en dólares por la que Jey Mammon demandó a dos figuras de canal América

Tras la gran polémica por las acusaciones en contra de Jey Mammon, el actor se encuentra en medio de una nueva estrategia legal con nuevos abogados a cargo de su caso. Y ahora, Marina Calabró dio detalles del millonario monto por el que el actor demandó a dos figuras de canal América por calumnias e injurias.

En su columna radial en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró se refirió a las consecuencias de la denuncia pública que hizo Lucas Benvenuto contra Jey Mammon por abuso. Si bien la causa fue anterioremente fue sobreseída por la Justicia por considerarla prescripta, el artista fue desplazado de la conducción de La Peña de Morfi (Telefe), y desde ese entonces quedó fuera de los medios.

En más de una entrevista, Jey Mammon mostró su disconformidad con el enfoque que le dieron algunos periodistas a su caso, y referido a este tema Marina Calabró aseguró que el actor demandó por tres millones de dólares a Ángel de Brito, y por un millón y medio a Augusto Tartúfoli. En su momento, se había hablado que otras figuras de canal América como Karina Mazzocco, Yanina Latorre y Florencia de la V también podrían quedar alcanzadas por esta acción judicial, pero por el momento los apuntados son los mencionados periodistas.

Ángel de Brito, uno de los periodistas alcanzados por las acciones legales de Jey Mammon. Foto: Captura TV.

Según trascendió, el líder de LAM (América) optó por no acordar en la mediación y el paso siguiente sería ir a juicio con Jey Mammon. Además, en las últimas horas trascendió que los conductores podrían verse las caras en la entrega de los premios Martín Fierro, ya que según confimaron en Socios del Espectáculo (El Trece), el artista planea estar presente en la gran gala de la televisión argentina.

Tartu, el otro periodista apuntado por Jey Mammon. Foto: Captura TV.

La denuncia pública contra Jey Mammon adquirió notoria rotación en distintos programas de canal América, empresa de la que el conductor fue parte hace un par de años cuando estaba al frente del exitoso ciclo del prime time Los Mammones.

Por otro lado, si bien Jey Mammon ha hablado sobre sus intenciones regresar al ruedo laboral, en una entrevista con Infobae aseguró que no piensa de momento retornar a la televisión. "No es el momento de volver, pero si yo hago hoy una obra de teatro, la gente va a verme. A la tele hoy por hoy no sé si volvería. Algo se dañó. Una persona me hizo una denuncia falsa, y algunas personas de los medios la dieron por cierto", remarcó el actor.