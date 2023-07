La inesperada respuesta de Luisana Lopilato sobre la posibilidad de ser mamá otra vez

Luisana Lopilato fue consultada acerca de la posibilidad de ser madre una vez más. Hace unos meses, la esposa de Michael Bublé había respondido con un “no” contundente, pero ahora se inclinó más por la ambigüedad y dio a entender que no sabría cómo reaccionar a la idea.

Luisana Lopilato: esto es lo que dijo acerca de si sería madre nuevamente

Luisana Lopilato y Michael Bublé ya llevan más de 10 años de casados y formaron una familia que, a pesar de las polémicas, se encuentra sumamente consolidada. Padres de 4 hijos, sus respectivos fans saben muy bien que ambos son adeptos a la idea de tener una familia numerosa. Es por esto que no sorprende que un seguidor de Lopilato le haya preguntado cómo reaccionaría si Bublé le dice de tener otro bebé.

Luisana Lopilato, feliz con la compañía de sus 4 hijos - Fuente: Instagram Luisana Lopilato (/luisanalopilato)

En sus historias de Instagram, la actriz de Rebelde Way y Casados con Hijos fue elocuente al subir una foto en estado de sorpresa total. “Solo voy a decir que no sé qué cara pondría”, escribió y cerró la frase con un emoji de un rostro tapado. Hace unos meses, la actriz argentina había hablado con Intrusos y entonces había sido clara al decir que no. “Por favor, necesito una siesta e irme de vacaciones porque tengo 4 y es mucho”, respondió entonces.

Luisana Lopilato y algunas de sus frases más memorables sobre la maternidad

A fines del año pasado, Luisana Lopilato brindó una entrevista en la que habló acerca de lo que significa para ella la maternidad, con la particularidad de que apenas meses antes había dado a luz a Cielo, la cuarta hija que tiene junto a Michael Bublé. Ya entonces expresaba su contradicción entre las ganas de seguir teniendo hijos y las de dar cierre a la familia. “Nunca se sabe”, confesó entonces la actriz que viene de trabajar en películas como Pipa y Matrimillas.

“La maternidad es un viaje que lo recomiendo siempre y que es difícil. Sufrís, te duele, es lindo, vivís alegrías y vivís cosas duras”, reveló. Asimismo, se reconoció como una madre a la que a veces le cuesta “soltar” y que por esto todavía ni se quiere imaginar cuando sus hijos crezcan y empiecen a hacer cosas por cuenta propia. “No lo quiero ni pensar. Voy etapa por etapa”, dijo para finalizar.