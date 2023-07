Marcela Feudale confesó por qué se peleó a muerte con Rodrigo Lussich

La pelea mediática que protagonizó esta semana Rodrigo Lussich contra Elizabeth Vernaci, a quien acusó de discriminadora y de ejecutar su despido de Radio Pop, trajo secuelas secundarias, como la confesión de Marcela Feudale de un capítulo polémico.

La panelista de LAM analizó los dichos del hombre de Socios del espectáculo y recordó un tenso cruce que experimentó en Twitter, que a la postre significó el quiebre definitivo de una relación amistosa, de mucho cariño y respeto que tuvieron en el pasado.

Ángel de Brito puso en situación a Feudale al preguntar: "¿Vernaci o Rodrigo Lussich? ¿A quién preferís?". De ese modo la locutora confesó: "Rodrigo hizo algo que no me gustó y yo directamente corté con él”. Eso sirvió de disparador para ahondar en el nudo del problema.

Respecto al origen del conflicto, Marcela soltó: “Yo había hecho una nota en un programa de televisión hablando de que lo mataban a Marcelo Tinelli mientras medía nueve puntos, pero que la mayoría de las críticas venían de programas que medían poco y salió en Twitter a pegarme, a decirme que la historiadora...".

En cuanto a su reacción sobre ese tuit hiriente, la Feudale manifestó: "Como habíamos sido muy amigos, dije: no le contesté. Se hizo cargo de algo que yo no había dicho, me contestó muy feo, horrible”. Y reconoció: "Nosotros tuvimos una muy buena relación con él durante mucho tiempo”.

El tuit de Lussich contra Feudale.

Visiblemente dolida por las características de los acontecimientos, que derivaron en una ruptura de un lazo amable, Marcela añadió: “Yo opté por no contestar porque me pareció que no daba". Y frente al análisis de las angelitas sobre el tenor de los dichos de Lussich, la locura asestó: "Yo no había hablado de él".