Se terminó la pelea entre las hijas de Marcelo Tinelli, Micaela y Candelaria: qué hicieron en redes sociales

Candelaria y Micaela Tinelli, dos de las hijas de Marcelo, finalmente pusieron las diferencias a un lado e hicieron las paces. La reconciliación entre las hermanas llegó después de algunas semanas distanciadas, con idas y venidas en redes sociales. Ahora, volvieron a mostrarse cómplices frente a sus seguidores y el gesto rápidamente captó la atención de los usuarios.

Así como gran parte de la disputa se había evidenciado en redes sociales, también lo hizo la reconciliación. Este domingo, Cande compartió un meme a través de sus historias de su perfil personal de Instagram, donde cuenta con más de cuatro millones y medio de seguidores. Sin rastros del aparente conflicto que las distanció, Lele le dedicó la publicación a su hermana.

El meme en cuestión se trata de un video en donde se puede ver a dos gatos frente a frente, uno de los formatos más populares de la última semana para retratar todo tipo de situaciones. “Mi hermana contándome los procesos de su nuevo empleo. Yo esperando que le llegue el olor del pedo que me acabo de echar”, indicaba el chiste.

Más allá del comentario genérico y que puede identificar a millones de hermanos en todo el mundo, Cande le dedicó un mensaje a Mica: “Te extraño”, escribió junto a un emoji emocionado arrobando a su hermana. Mica, por su parte, reaccionó con divertidos emojis y agregó: “Yo te extraño más”.

Cabe destacar que la tensión entre las hermanas venía de hace varias semanas, pero todo se agravó con la ausencia de la mayor parte de los miembros de la familia en la nueva presentación musical de Lele. En vez de apoyar a la cantante, fueron a un escenario multitudinario: el debut de Lionel Messi en el Inter de Miami el viernes de la semana pasada.

De esta forma, Micaela y el resto de la familia, con excepción de su madre, prefirieron festejar el 2-1 del equipo propiedad de la estrella inglesa David Beckham frente al mexicano Cruz Azul. Incluso la joven, junto a Marcelo Tinelli, Luciano El Tirri y sus hermanos fueron fotografiados en el en el DRV PNK Stadium, junto a otros cientos de fanáticos del astro del fútbol mundial.

La situación no pasó desapercibida para los fanáticos de la familia, al punto en que un usuario decidió cuestionar la decisión de viajar hacia Florida mientras Cande presentaba su sencillo Quiero Verte, con la participación de su novio Coti Sorokin, después de largos meses de separación, algo que se cree puede ser el motivo que justifica la falta de apoyo de su familia en su nuevo proyecto musical.

“Me da mucha tristeza que prefieran estar ahí y no acompañando a Lelé”, escribió un usuario en la publicación de Mica, donde se la ve luciendo la camiseta rosa del Inter de Miami, con Juanita a su lado. La mayor de las Tinelli no se contuvo para contestar, molesta y picante: “Este viaje estaba planeado hace bastante ya. Si no sabés cómo son realmente las cosas, please no opines, gracias”.