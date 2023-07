El nuevo "curro" de Ariel de Gran Hermano para llegar a fin de mes

No cabe duda de que la última edición de Gran Hermano, luego de tantos años de no reeditarse el formato, fue uno de los grandes éxitos de la televisión del último año, con un gran apoyo de los televidentes. El reality le brindó gran popularidad a varios de los participantes, aunque no todos pudieron aferrarse a la fama y permanecer en los medios de comunicación, por lo que les es imposible vivir de las repercusiones del ciclo. Este es el caso de Ariel Ansaldo, que contó detalles sobre el nuevo trabajo que le permite sustentarse.

Ariel tiene 45 años y es oriundo de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Ingresó a Gran Hermano luego de dos meses del comienzo del juego y su personalidad despreocupada y positiva decantó en que el público se interesara por él, algo que creció con el correr de las galas de eliminación, en las que salió victorioso contra participantes fuertes como Coti, Conejo y Maxi. En el camino, también se ganó detractores, especialmente por su tensa relación con Walter “Alfa” Santiago.

Tras su salida de Gran Hermano, Ariel se mantiene en contacto con sus fanáticos a través de sus redes sociales, en las que muestra un poco de su día a día y también hace gala de su humor y carisma. A veces, incluso busca sorprender con sus publicaciones, como cuando mostró una foto de su juventud, por la cual algunos seguidores lo compararon físicamente con el afamado actor de Hollywood, Owen Wilson.

Ahora, se reveló cuál es la actividad que el exhermanito realiza para ganar dinero extra, con una foto publicada por la periodista Pilar Smith en su perfil de Instagram. La presentadora de Gossip compartió registros del decimotercer cumpleaños de su hija Miranda y agradeció a todas las personas que contribuyeron con el evento, en donde estaba incluido Ariel, dándolo todo para animar la fiesta vestido de payaso.

“Está La Criti en el cumpleaños de mi vida. Nunca pensé estar viva para mostrar esto”, dijo Smith, en referencia a la cobertura del cumpleaños de su hija que hizo desde su propio progama. Luego, el reportero del ciclo expresó: “Estoy desde Villa Ortuzar porque me dijeron que hay un ex Gran Hermano que se está ganando la vida como animador. Vamos a investigar”.

Tras la efímera popularidad por su paso en Gran Hermano, el parrillero sumó a su lista de trabajos la animación de fiestas infantiles: “Son changas que hago los jueves. En realidad siempre lo hice, hacía mucho de mimo cuando era pendejo, pero así de payaso como It es la primera vez”, confesó Ariel.

Sobre la experiencia en la fiesta, el ex participante comentó que “los chicos estaban re contentos y son re amorosos.Tenían mucha energía”. Luego, explicó un poco sobre su personaje payaso, que claramente se inspira en Pennywise, el villano de la exitosa saga de Stephen King: “Siempre lo hice. Yo soy Eat porque no tengo la licencia del nombre. Lo patentamos acá en Argentina”.

Posteriormente, en una entrevista con TN Show, Ariel indicó se trató de una “ocasión especial” y que no se gana la vida como payaso ni animador de fiestas infantiles, aunque fue “muy divertido” participar del evento. En tal sentido, aclaró que sus intenciones profesionales siguen siendo las mismas que lo llevaron a audicionar para Gran Hermano, tener presencia en los medios y explotar sus cualidades como comediante.