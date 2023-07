La lapidaria respuesta de Marixa Balli a quienes la tratan de "grasa"

En la década del 90, Marixa Balli brilló en la bailanta con su hit “La Cachaca”, el cual la catapultó como una referente del género tropical. A partir de allí, hizo una gran carrera en los medios, tanto en televisión como en el teatro.



No obstante, ese pasado muchos lo utilizan a modo de burlas y de críticas. Muchos de esos cuestionamientos acarrean también calificativos muy hirientes. Por ejemplo, la suelen tildar de “grasa” en las redes sociales.



“Decir Maxira hoy es como decir ‘grasa’, bailanta… Amor, tengo todo, grasa por la bailanta. Si lo tomás como grasa, me chupa un huevo, porque me dio muchísimo. Y me envidiarías si supieras todo lo que me dio”, comento en LAM, donde salió a responderle a sus haters.



“Después, soy bostera, que tampoco está bien visto a veces. O sea, bailantera y bostera. Tengo todo. Me está faltando uno y es que tengo mucho laburo”, agregó Marixa Balli, como otra de las supuestas razones por las que entiende que la llaman “grasa”.



En un momento de su descargo, sus compañeras de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América, la felicitaron por haberse convertido en millonaria con su trabajo, que fue recordando paso a paso.

Marixa Balli le respondió a quienes la tildan de "grasa." Foto: @marixaballi.



“Yo no hablo de lo que tengo o no tengo, grasa, no grasa, popular, no popular. Me dio todo y más”, sostuvo Marixa Balli, quien también contestó a las burlas que recibe por su manera de vestirse.



“A mí no me interesa la moda de estar completamente a la moda. Me gusta lo que me hace sentir bien y lo que creo que me queda bien. Si llegué a hacer todo lo que hice, y todo lo que generé en esta carrera, quiere decir que no la pifié”, cerró la panelista de LAM.