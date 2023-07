Qué es de la vida del recordado Oficial Schultz

Una noche, Fabián Schultz se fue a dormir siendo policía y al día siguiente se despertó siendo una de las personas más famosas del país, con periodistas y móviles de varios canales de la televisión argentina apostados afuera de su casa. Fabián había pasado a ser El Oficial Schultz.



En todo el país sonaba su hit titulado “Chica Latina” y su figura era requerida por las estrellas de la televisión, como Marcelo Tinelli y Susana Giménez. Mientras tanto, seguía yendo a trabajar todos los días a la comisaría.



“Yo me hice conocido en el año 2001, pero antes iba a las discográficas a mostrar mi material. El problema es que como ahora es con el trap, en ese momento sólo querían cumbia villera, imaginate yo cantando eso siendo policía”, explicó.

Fabián "El Oficial" Schultz.



Fue Luis González quien le cambió la vida para siempre. Fue el compositor de “Chica Latina”, la canción con la que invitó al Oficial Schultz a participar en un festival que marcaría un antes y un después para él.



“Era el autor de las canciones más famosas de Jairo, junto con el compositor Marco Montoya, que lo conocía al ‘Puma’ José Luis Rodríguez. Y le ofrecen ‘Chica Latina’, pero él elige la canción ‘La Morocha’. Entonces, ellos me presentan el tema a mí”, recordó en la misma entrevista.



Actualmente, Fabián “El Oficial” Schultz trabaja en su emprendimiento “Mamita Lidia Artesanías”, comercializando manualidades, un homenaje a su madre, que falleció después de la pandemia. “Cuando publicaba las macetas que hacía veía que a la gente les gustaba y le dije a mi mamá que podía venderlas. Ella me dijo: ‘Si te hace feliz…’. Por eso, ese es nuestro lema: ‘Creaciones para ser feliz’”, comentó.

Fabián "El Oficial" Schultz.



Asimismo, también contó que le interesa la idea de trabajar en el rubro de seguridad privada. “Yo soy técnico superior en seguridad porque la promoción de la escuela de policía en la que egresé fue la primera que tuvo esa tecnicatura y también siempre me surge algo de relaciones públicas porque soy licenciado en la materia”, contó Fabián “El Oficial” Schultz.



Sin embargo, sigue persiguiendo su sueño de dedicarse a la música. “Estuve hablando inclusive con alumnos de los productores y me dicen: ‘Sí, vamos a reunirnos’. Pero es para arrancar en primavera, porque la verdad yo soy de cuidarme, no soy de salir mucho cuando hace mucho frío”, cerró.