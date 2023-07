El sincerididio de Gonzalo Heredia sobre su pasado "pirata": "Me agarraron infraganti y..."

Hace varios años que Gonzalo Heredia está en pareja con Brenda Gandini, con quien son padres de Eloy y Alfonsina. Hoy, el actor vive un presente tranquilo con su pareja, pero no siempre fue así. Porque tiempo atrás, su pasado de “pirata” en materia del amor lo llevó a atravesar varias situaciones al límite.

Así lo confesó Gonzalo Heredia en Noche al Dente, el martes 25 de julio, cuando terminó sincerándose y compartiendo varias intimidades y datos curiosos en medio del ping pong clásico al que se suelen someter todos los entrevistados.

Todo empezó cuando Fernando Dente le preguntó a Heredia si era “Team Shakira o Tem Piqué”. El actor no lo dudó y se inclinó por la cantante colombiana. “Team Shakira, al mil por ciento”, indicó, y a continuación explicó sus razones.

“Me gusta la persona que se reinventa a sí misma, y me gusta la persona que con el dolor, o con lo que sea, hace algo, depura de alguna forma. Creo que Shakira… viéndolo como el espectador, me parece que está bueno porque en algún punto sigue el artista entero dentro de ella misma”, fundamentó Gonzalo

Gonzalo Heredia en familia, con Brenda Gandini y sus hijos. Instagram Gonzalo Heredia.

Entonces, el conductor del ciclo de América disparó sin filtros: “¿Alguna vez te agarraron infraganti?”. Entre risas, Heredia asumió: “Sí, muchas veces. Soy muy culposo, también. Y eso cuando estás mandándote una, te juega muy en contra. Convivir con eso… y ya si te enganchan en esa, es la muerte”.

Las confesiones sin filtro de Gonzalo Heredia

En otro orden de cosas, el entrevistado asumió que no tiene drama a la hora de hacer acuerdos comerciales con marcas y sacar provecho de su fama en sus redes sociales. “¿Sos de aceptar cualquier canje?”, quiso saber Dente.

Y Gonza reconoció, sin culpas: "¡Obvio! Claro. Y es más... señora y señor, si vos hablás mal del canje o hablás mal de los actores que aceptan canje, sos un envidioso, porque te gustaría que te toque, obvio. Te encantaría”.

Heredia se sometió a un picante ping pong en Noche al Dente. Captura TV.

“Igual, no haría cualquier canje. No sé si hay límites pero no me veo tirando con una pascualina, tirando una foto con una pascualina o algunas cositas de piñatas”, cerró, entre risas.