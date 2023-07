Tamara Báez mostró todo lo que se compró para remodelar su casa

Mientras L-Gante continúa tras las rejas, recluido de su libertad en una dependencia en Quilmes, Tamara Báez se zambulló de lleno en una actividad gratificante, que se entrelaza con mejorar su hogar, ese en el que habita en un country junto a su hija Jamaica.

La ex pareja del cantante ha actuado como un sostén importante en este periodo aciago, de extrema incertidumbre sobre su situación judicial, dado que lo ha visitado en reiteradas ocasiones, se acercó a la cárcel con su pequeña para generar un momento de padre e hija.

Más allá de estar atenta a lo que acontece con Elián Valenzuela, que en las últimas horas se deslizó que podría ser trasladado a una prisión común para un periodo de más de seis meses, Tamara salió de compras y compartió las adquisiciones con sus seguidores.

La joven se trasladó en búsqueda de algunos artículos específicos y por eso grabó con su celular los objetos que eligió para su casa. En esas imágenes, Báez explicó: “Siempre quise un palo de agua y hoy lo tengo. Estoy feliz. También me compré otra planta que no sé qué es, pero me gustó. Es muy linda”.

En otro contenido de sus perfiles digitales, Tamara también subió otra de las novedades, un anhelo que perseguía hace un tiempo. De ese modo, la ex de L-Gante fotografió la llegada de un sillón de dimensiones considerables, en color negro que ya instaó en su living.

Tamara mostró las novedades que incorporó a su hogar.

Además, en ese plan de redecorar su espacio, Báez sumó sillas nuevas, las que exhibió en su Instagram. En ese detalle, la joven le dedicó unas palabras graciosas a su hija al escribir sobre las imágenes: “Ojalá a estas sillas no las escribas como a las otras. Te amo”.