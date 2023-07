Marcela Tauro explicó por qué banca a Nicole Neumann en su guerra con Cubero y Mica Viciconte

Marcela Tauro lleva años tratando el tema de la guerra de Nicole Neumann con Fabián Cubero y su actual novia, Mica Viciconte. Una batalla en la que quedó en el medio Indiana Cubero, la hija mayor de la modelo, que hace meses decidió vivir con su papá y Mica y mantiene una relación muy tensa con su mamá.

Y en las últimas horas, Mica Viciconte protagonizó un escandaloso episodio en medio de un viaje de vacaciones de invierno a Salta con Cubero e Indiana por el que Marcela Tauro volvió a inclinar su balanza hacia Nicole Neumann.

Todo empezó cuando la panelista de Ariel en su salsa fue increpada por la gente que esperaba para subir al teleférico de Salta cuando ella pasó por delante con su hijo Luca. A la marplatense le habían dado prioridad por su bebé, que tenía fiebre, y se armó tremendo lío.

“Si tenía fiebre, tenía que llevarlo al hospital, no a un teleférico”, opinó Flor de la V en Intrusos. Y Marcela Tauro dijo lo suyo: “Estos episodios de Mica no la benefician. Porque lo que había llegado el fin de semana es que había hecho un escándalo, había gritado y demás. Eso le cambia la opinión a algunos”.

Mica quedó involucrada en un escándalo en el teleférico de Salta. Instagram Mica Viciconte.

A lo que su compañera Karina Iavícoli intervino: “Lo qué pasa es que Mica tiene carácter muy fuerte y siempre queda justo como la protagonista de los episodios. Con la nena cuando sube las fotos…y el padre queda a un costado. Entonces no se termina de saber si él la mandó o no”.

“¿Pero quién sube la historia?”, siguió la Tauro, y añadió: "¡Ella! Y tiene todo el derecho de hacerlo”. En ese punto, empatizó con la modelo: “Pero, también, yo me pongo en el lugar de Nicole, y si la actual de mi ex sube fotos con mi hija, con la que estoy peleándome, la verdad, me daría en el hígado. Yo trataría de no meterme en esas cosas”.

Los gestos cómplices de Mica Viciconte con Indiana Cubero

Lo cierto es que, especialmente en el último tiempo, Mica Viciconte no para de exponer en las redes la relación compinche y genial que tiene con la hija mayor de su pareja. Viciconte muestra los looks de entrecasa de la adolescente, cómo cuida a su hermanito y lo bien que se llevan.