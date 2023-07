Sol Pérez contó todos los secretos de su boda: "Va a ser un..."

No hay nada mejor que unas románticas vacaciones para iniciar nuevos caminos: fue a mitad del año pasado que Sol Pérez recibió la gran propuesta que anhelaba por parte de su pareja, Guido Mazzoni. Alejados del trajín del día a día y de las obligaciones laborales, finalmente el hombre hincó la rodilla y le pidió formalmente su mano, durante un paseo en barco por el Mar Mediterráneo. El momento fue registrado por una cámara.

Una vez pasada la euforia del momento, comenzó la parte dura de cualquier casamiento y, así, Sol y Guido se lanzaron a conseguir quiénes estén a cargo del evento. Cada tanto, la modelo le deja saber a sus más de seis millones de seguidores detalles sobre lo que será su boda, pero esta vez los nuevos pormenores llegaron a través de la televisión.

Cabe destacar que el casamiento está siendo organizado por Claudia Villafañe y Florencia Méndez Acuña, que forman parte de la productora de eventos Plan V. “Una vez me la encontré en un cumpleaños y le dije 'Quiero que me organices el casamiento' y ella me dijo 'Sí, encantada'. Después de la propuesta le mandé un mensajito y empezaron a trabajar”, había contado Pérez en una entrevista con Georgina Barbarossa.

Según adelantó la pareja, son cerca de 400 invitados, aunque Guido “quiere irse a 450”, lo cual es “carísimo”. En son de mantener la paz, ambos hicieron una división, 200 invitados para cada uno, aunque Sol llegó solo a 150 “de casualidad”, porque tiene mucha familia.

Para animar la noche, estarán presentes la famosa banda de cumbia pop, Los Totora, que son amigos de Guido, entre otros famosos conocidos de él. Por otro lado, la ceremonia religiosa será oficiada por el único cura que estuvo dentro del Papamóvil, un dato por el cual el novio se vio fascinado.

Respecto a la fiesta, Claudia Villafañe también brindó algunos adelantos y reveló que Mazzoni estuvo más presente en la planificación, debido a los compromisos laborales de Sol. “Va a haber mucha, joda, boliche, lo que ellos quieren es divertirse y bailar, así que vamos a ir por ese lado”, detalló la exesposa de Diego Armando Maradona. “Van a haber mesas imperiales, el DJ será Tomy Muñoz pero nos faltan muchas cosas, como la ambientación que es super importante”.

Al ser consultados sobre si el evento será exclusivo de una revista, Sol contó que la entrada de celulares estará prohibida, no solo por ese motivo sino para que “la gente se divierta”. Mazzoni explicó: “Tiene una explicación. Yo llego a estar en mi casamiento y veo a una persona que está con el celular y le digo ‘te vas’”.

Por otro lado, el día elegido para la boda de Pérez y Mazzoni no es azarosa. Si bien ella quería que el matrimonio fuera en mayo, finalmente eligieron el 25 de noviembre. “Es una fecha muy especial para mí porque es el cumpleaños de mi abuela. Mi abuela que perdí cuando era muy chica, la mamá de mi mamá”, señaló la panelista de Telefé. Todo indica que será una noche inolvidable, tanto para ellos como para los invitados. Hay mucha expectativa entorno a lo que ocurrirá.