Tras interpelar a Jorge Lanata al aire, Marina Calabró confesó qué le dijo el conductor

Tras el tenso momento que atravesó al aire con Jorge Lanata, Marina Calabró luego de interpelar al conductor al aire por haber dado el presunto diagnóstico de Wanda Nara, la periodista confesó que pasó luego entre ambos.

En medio de la enorme polémica por los dichos de Jorge Lanata, y la clara postura de Marina Calabró de no dar mayores detalles de la salud sin contar en cualquier caso con la autorización de la voz protagonista, o un parte oficial que comunique la situación por la que atraviesa en este caso Wanda Nara, la especialista en espectáculos estuvo como panelista invitada en LAM (América), y allí habló sobre el crispado episodio.

Jorge Lanata protagonizó un tenso momento al aire con Marina Calabró. Foto: Radio Mitre.

En concreto, Marina Calabró contó que habló con Daniel Hadad, quien le aconsejó hablar luego con Jorge Lanata para evitar todo tipo de confusión. Enrtonces, la periodista reveló que le envió un mensaje al conductor en el que le dijo: "Mirá, yo lo último que quiero en la vida es que sientas que te desautorizo. Se trata de algo que me salió de las tripas que es una posición, una convicción.

Luego, Calabró agregó sobre cruce con Lanata: "Yo sabia que no lo había traicionado al aire. Sobre todo, quería que él supiera que no era una posición tribunera, que no lo dije para que me aplaudan. Me salió del alma, del corazón".

Por último, Marina Calabró confesó que Jorge Lanata le respondió: "Nunca tenés que justificar una idea ni una posición, lo planteaste con respeto. Está todo bien, no hace falta ni que me lo digas".

A manera de conclusión, sobre el trato que Calabró tiene con Lanata, la periodista reconoció: "Lo genial de laburar con Lanata es esto, que yo tengo la libertad de plantearle con respeto todo, sin miedo. Yo valoro trabajar con alguien así o para alguien así. Es de lo humano, uno puede razonar y decir 'tiene derecho a pensar distinto', pero después te pasa la facturita... y Lanata no, es incapaz de eso".