Pamela David disparó un filoso comenetario sobre Alejandro Fantino

Este año Pamela David volvió con su clásico magazine Desayuno Americano (América), el programa en el que todos los temas de actualidad son abordados por un ecléctico panel, en el que cada integrante hace su picante aporte. Y ahora, en medio de una recapitulación sobre un cruce entre Luisa Albinoni y Paulo Vilouta, la conductora del ciclo terminó disparando una filosa acusación contra Alejandro Fantino.

El origen del cruce entre Albinoni y Vilouta se dio cuando hablaban sobre el caso de Alexander Williams Tapón, el joven que agredió a un árbitro y poco después se suicidó. En ese debate, la actriz le recriminó al periodista que no la dejaba expresar su opinión, y ahora Pamela David reconoció que en ese momento intentó calmar a la artista para que el cruce no siguiera en escalada.

Mientras hacían un resumen de las polémicas más resonantes de la semana en los medios, fue inevitable que el equipo liderado por Pamela David hiciera referencia al choque entre Luisa Albinoni y Paulo Vilouta. La comeciante señaló que la incomodó que una "manito" le indicara que parara su discusión con el periodista.

Entonces, Pamela David reconoció que ella fue la que hizo esa seña para detener la confrontación. Pero lo que más llamó la atención, es que en ese momento la conductora soltó una filosa confesión sobre su pasado laboral con Alejandro Fantino.

"Le quiero decir a la gente que la manito es mía, pero aprendí de Fantino que me hizo callar por programas enteros. Era el florero maquillado y peinado, pero no se ve. Yo no te lo hago apropósito, Luisa", enfatizó Pamela David, dándole a entender a Luisa Albinoni que la detuvo no para censurarla, sino para cuidarla.