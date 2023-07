El gesto de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel en medio de los rumores de separación

No fueron días fáciles para Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, luego de tener que hacerle frente a rumores de separación o, al menos, de una supuesta crisis de pareja. En ese contexto, el futbolista tuvo un gesto llamativo.



Hace unos días, la periodista Paula Varela, de Socios del Espectáculo, tiró la bomba que revolucionó a los medios en general: aseguró en sus redes sociales que el futbolista y la cantante estaban separados.



Sin duda, la información retumbó por todos lados, dado el efecto sorpresivo de la afirmación. Porque nada hacía suponer que hubiera una crisis entre ellos ni que estuvieran pasando un mal momento.

De hecho, hacía unas semanas, luego de que Tini Stoessel reconociera que había tenido problemas de salud, más precisamente asociados a ataques de pánico, Rodrigo de Paul se había expresado muy amoroso en sus redes sociales.



“Estoy muy orgulloso de vos, de quién sos y de tu fuerza. Te merecés todo lo bueno. Te amo”, escribió el futbolista de la Scaloneta. “La vida te volvió a poner a prueba. Sé que no fue fácil, sé cómo luchás y aprendo de tu fuerza interior. Te miro con mucha admiración y orgullo por tener la valentía y convicción para superar cada barrera. Brilla, siempre con vos. Te amo”, agregó en otra publicación.



Ahora, en medio de los rumores de separación, Rodrigo de Paul tuvo un gesto con Tini Stoessel que no fue para nada menor teniendo en cuenta todo lo que se habló de ellos y la supuesta crisis en los últimos días.

Sucede que la cantante había compartido una foto en la que se la veía con un look muy diferente al de siempre, con el pelo colorado. El posteo se inundó de likes y comentarios, pero había alguien que no se había expresado: Rodrigo de Paul.



Sin embargo, y en una forma de despejar cualquier tipo de rumor de crisis de pareja, el futbolista terminó poniendo el like que todos esperaban y, de esta manera, también terminó de derribar cualquier comentario sobre una separación.