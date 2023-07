Cuál es, según Jorge Lanata, el problema más grave que transita nuestro país

Durante su paso como invitado por El diario de Mariana (América), el programa que conduce Mariana Fabbiani, Jorge Lanata se refirió a algunos temas de la actualidad nacional, y remarcó cuál es a su criterio el problema más grave que transita nuestro país.

Cuando Ceferino Reato le preguntó a Jorge Rial si los candidatos se preocupan de lo que la gente le interesa, el periodista respondió categóricamente que no, y agregó: "El tema de la educación es muy grave, no grave, es muy grave, porque en la época del conocimiento, la mitad de los pibes no terminan el secundario".

Luego, Lanata remarcó: "La mitad de los chicos y gran parte no entienden lo que carajo leen. Bueno, no escucho a nadie que diga 'va a haber emergencia educativa desde que asuma'".

Acto seguido, cuando Mariana Fabbiani le dijo a Jorge Lanata que hay tantos problemas serios, que los candidatos no reparan en la educación, el comunicador insistió en que el conflicto de la educación es un problema muy grande en América Latina y Argentina en particular.

Jorge Lanata habló de la delicada situación nacional en el programa de Mariana Fabbiani. Foto: Captura TV.

Finalmente, Jorge Lanata explicó que en la problemática de la educación influyen varios aspectos, que van desde la burocratización de la profesión, a los chicos con hambre que por ese motivo tienen dificulttades para aprender; hasta las largas huelgas planteadas por el gremio docente.