Barbie, la película: reeplantear los paradigmas del patriarcado hasta el mundo de juguete

Este jueves 20 de julio estrenó en todas las salas de cine "Barbie, la película", un film que desde su primer adelanto en diciembre de 2022 causó furor a nivel mundial. Margot Robbie y Ryan Gosling protagonizan esta emocionante propuesta que evoca los momentos de juego en la infancia y que también apunta de una forma divertida, pero a la vez seria, a los problemas que plantea el patriarcado.

El puntapié inicial del film es excelente: una clara referencia a la escena más famosa, y una de las más recordadas del cine, de "2001: odisea del espacio" de Stanley Kubrick, para explicar cómo Barbie llegó a la vida de cada niña en 1959, que, hasta ese entonces, sólo quedaban relegadas al papel de madre en sus juegos por el simple hecho de que se vendían muñecas. Con la invención de Barbie, las niñas pudieron aspirar a ser algo más que una madre en un futuro: doctora, veterinaria, presidenta, y mucho más.

En la película se utiliza el mismo escenario que el film de Kubrick. Lo único que cambia son los primates y los huesos por niñas y muñecas. Créditos: captura de pantalla.

El largometraje, que tiene a Greta Gerwig como directora, se divide en dos mundos: el de Barbie, un espacio perfecto y tranquilo donde nada puede salir mal y donde las muñecas de Mattel piensan que lograron que las mujeres se empoderaron en el mundo real gracias a ellas; y, por otro lado, la realidad misma, un lugar donde la desigualdad entre el sexo femenino y masculino está muy marcado.

Sin embargo, cuando Barbie ingresa al mundo real le toca ver con sus propios ojos que las mujeres quedan apartadas en una sociedad machista (que, de hecho, así la presentan con diferentes actos). Además, la muñeca representa en la vida real una mujer "hueca" o "sin cerebro", que ha atrasado el movimiento feminista con su sexualización y su idealización para nada realista.

Ken visita el mundo real con Barbie y descubre algo totalmente diferente a lo que conocía. Créditos: captura de pantalla.

Y aunque el feminismo ha dado pasos muy importantes y gigantes en la historia, como el acceso al voto y a la educación -por nombrar algunos hitos-, la propuesta de Gerwig es interesante porque nos permite ver esas ciertas actitudes que suelen pasar desapercibidas en el día a día y que debemos reeplantearnos como sociedad.

Pero el film además le da un espacio al hombre para mostrarle que no siempre se tiene que mostrar invencible o fuerte, sino que también puede ser vulnerable y eso no lo hace alguien menor; otro tema importante para tener en cuenta y pensarlo.

Hay muchas películas que prometen lo mejor con sus tráilers y toda la publicidad que le hacen, pero cuando llegan al cine o una plataforma de streaming terminan decepcionando a la audiencia. Pero con Barbie esto no pasó. Realmente es una comedia que cumplió las expectativas y hasta las terminó superando, no sólo por lo planteado anteriormente, sino que también por la fotografía, que estuvo a cargo Rodrigo Prieto. Asimismo, la música y el vestuario fueron excelentes. Todo esto me cautivó por completo desde el primer minuto y la eligiría de nuevo. Estoy segura de que esta no va a ser una "película más" en el cine.