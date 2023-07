La China Suárez mostró sus gorras y sombreros favoritos que marcan tendencia

La China Suárez es una de las mujeres más lindas de la Argentina. Además de su belleza física, suele marcar tendencia con respecto a la moda de hoy en día. Es por esto que decidió mostrar su colección de gorras, sombreros y gorritos para poner al tanto a sus seguidores.

Si hay algo que caracteriza la forma de vestir de la actriz, es que normalmente suele llevar algo en su cabeza. Esto la hace única y resalta en cada lugar en el que se mueve. Aunque no solo se limita a usar un elemento en específico, sino que le gusta variar y hasta probar alternativas poco conocidas.

Look sofisticado de la China Suárez.

Últimamente la cantante se la vio poco en los medios de comunicación, intentó esquivar a toda cosa las cámaras de los programas de espectáculo. Su razón es más que entendible, necesita estar sola y superar la separación de Rusherking, con el cual tenían un futuro juntos, pero que lamentablemente no pudieron concretar.

Con respecto a eso, unos días atrás, lanzó una canción con indirectas a su relación con el santiagueño. La letra dice: "Podría jurar que cuando te vi pensé que estábamos destinados. Y al tenerte yo pude comprender que el amor no es tan malo. Pero tal vez, en algo me equivoqué y lo que pudo ser no va a ser esta vez"

"Yo me imaginé despertarme con vos y darte los buenos días sin darme cuenta que solo estaba en mi mente. Quizás fue una utopía. Yo te di todo de mí Pero a cambio solamente recibí este desaniversario. Podría jurar que las mañanas sin vos se sienten algo vacías. Que las canciones que me llevan a vos ahora son de despedida”, señala.

La China Suárez y su outfit con capucha.

A pesar de no estar presente frente a los medios tradicionales, si está bastante activa en las redes sociales. Ahí se comunica con sus fanáticos y les enseña qué gorras, sombreros, gorritos o capuchas pueden vestir para estar en consonan con las últimas tendencias de la moda.

Para un look más casual, suele andar con la capucha que traen los buzos. Ya si desea algo más sofisticado y llamativo, utiliza una boina. Con respecto a su vestimenta urbana, elige una gorra. Además, en ciertas ocasiones, lleva un sombrero grande con tiras que se sujetan a su cuello. Otra alternativa sería el look sporty, el cual es un gorro deportivo.

El sombrero preferido de la China Suárez.

Look sport de la China Suárez.