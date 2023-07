Jimena Barón confesó por qué le cuesta compartir la habitación con su novio

Jimena Barón no para de sorprender a sus fanáticos. Recientemente, hizo un viaje familiar a Brasil, por lo que compartió cuarto de hotel con su novio e hijo. Esto es normal para cualquiera, ya que son conocidos, pero para ella no, no le gusta estar en la misma habitación que otra persona.

El motivo es bastante extraño. Según detalló a través de sus redes sociales, se siente inhibida con cierta actividad cuando más personas conviven en un mismo espacio de dormir. Esto claramente provocó la risas de algunos, mientas que otros la entendieron y la apoyaron.

Jimena Barón junto a su hijo y su pareja.

A pesar de sus raras confesiones, los últimos meses fueron más que polémicos para la cantante. Cabe recordar que está en una guerra de indirectas con Gianinna Maradona, su ex amiga y a quien acusa de meterse con el hombre que tanto mal le hizo, el ex futbolista Daniel Osvaldo.

Por si fuera poco, también se convirtió en noticia al revelar que su apellido en realidad no es Barón, sino que tiene otro y se lo cambió por motivos personales. "Soy Jimena Perez Guevara (ya que deben andar mirando los créditos ahora). Mi papá se tomó el palo y yo decidí ponerme el apellido de mi mamá que es Barón", explicó.

Y esto solo fue la punta del iceberg, las revelaciones que daría posteriormente Jimena, serían aún más extrañas y dejarían a más de uno con la boca abierta. Es por este motivo que compartió con sus seguidores de Instagram, la inquietud que le genera dormir en la misma habitación que otras personas.

La confesión de Jimena Barón de su impedimento de compartir habitación.

No importa si en el mismo cuarto está un extraño, un amigo, su hijo o si pareja, ella tiene algo que le impide sentirse cómoda con la presencia de gente. Al menos le pasa cuando duerme en lugares que no son su casa, porque claramente pasa las noche junto a Matías Palleiro cuando está en su hogar.

Para terminar con el misterio de una vez por todas, Barón reveló: "Llovía y había musiquita re linda, pero yo le estaba contando a la chica que hace dos días no voy al baño... Me inhibe compartir cuarto con Momo y Matías. Pero los influencers no debemos compartir este contenido...".