El millonario regalo de casamiento que habría recibido Nicole Neumann

Nicole Neumann ultima detalles para lo que será la boda del año. La modelo contraerá matrimonio a fin de año con Manu Urcera. La celebración está prevista para diciembre con más de 200 invitados.

Mientras tanto, Nicole protagoniza una disputa legal con su ex Fabián Cubero y con su hija mayor, Indiana, quien la denunció penalmente por maltrato psicológico.

En medio de este escándalo mediático, trascendió el millonario regalo que le habrían hecho sus suegros de cara a la boda.Fue Nancy Duré quien contó detalles en Socios del Espectáculo (El Trece). Allí la panelista relató que los padres del piloto le habrían obsequiado un lote valuado en unos 900.000 dólares.

Nicole junto a Manu.

"Los padres de Manu les habrían regalado un terreno por 900 mil dólares en Nordelta", informó la panelista. Luego, Rodrigo Lussich le consultó: "¿El padre de Urcera se los regaló a Nicole y sus hijas?". “No, a los dos, a Nicole y a Manu", respondió Duré.

"El entorno más cercano de ella no la ven bien, me dicen ‘fijate lo flaca que está, no la está pasando bien. Me hablan del mal humor de él, se levantaría a la mañana puteando y le molestan hasta los perros. Se pelean mucho", concluyó la panelista.

A raíz de los conflictos entre Nicole e Indiana, se comenzó a especular sobre la continuidad del casamiento de la modelo con Urcera que tiene fecha para el próximo 8 de diciembre. Si bien la modelo intenta mantenerse alejada de los medios para no dar declaraciones, Nancy confirmó en Socios que esta situación mediática afectó su relación.