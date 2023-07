Benjamín Vicuña se sinceró sobre su actual situación sentimental

Benjamín Vicuña participó de una entrevista en Agarrate Catalina, el programa radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez. Durante la charla, el actor se refirió a cómo vive esta nueva etapa de su vida, sin compromisos sentimentales.

"La soltería no está mal, pero es extraña porque me gusta conocer lugares, compartir momentos. Me cuesta entenderla, sé que hay grandes militantes de la soltería con el slogan nacimos solos, morimos solos. Estos meses he hecho un intento de conocerme más", arrancó diciendo el actor.

"Yo creo que estoy en una etapa de mucho trabajo. También tengo un laburo que es en México y además se complementa con el rol de papá. No le encuentro el espacio o el lugar, para otra cosa, tendremos que ver qué pasa más adelante", agregó.

Recordemos que Vicuña ya había expresado en una entrevista con un medio chileno cómo es su relación con las madres de sus hijos, Pampita y la China Suárez. "Sí, yo siento que luché por las dos relaciones, aposté, me la jugué. Algunas veces se aprende y otras, no. Pero en mi caso, soy bastante humilde, y ordenadito para eso y aprendo, y con lo que duele y quema, aprendo y no vuelvo a quemarme", reveló Vicuña.

Pampita y La China, los dos grandes amores de Vicuña.

"Es imposible hablar de fracaso cuando veo a mis hijos, ellos son la cara, el rostro del amor, de la pasión, del esfuerzo, de las ganas de construir, de aferrarse a la vida, de seguir adelante", afirmó el actor.