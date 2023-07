La reacción de Karina Mazzocco ante el apriete judicial de Jorge Rial

Karina Mazzocco quedó en la mira de Jorge Rial por las reiteradas ocasiones en las que su hija Morena apareció recientemente en el programa A la tarde (América). El periodista considera que desde ese ciclo hubo una explotación de la joven, y decidió iniciar acciones legales en contra de la conductora.

En un reciente móvil, Jorge Rial había acusado a Karina Mazzocco de escaparse de la Justicia por no asistir a la mediación para intentar llegar a un acuerdo. Y ahora, la demandada respondió de manera categórica a los dichos del líder de Argenzuela (Radio 10).

Jorge Rial va a juicio con Karina Mazzocco y Luis Venutra por considerar que ambos explotaron a su hija Morena. Foto: Captura TV.

Al comienzo de A la tarde, Mazzocco se encargó de aclarar los tantos sobre los dichos de Rial y explicó: "Quisiera hacer una aclaración personal. Tiene que ver con que en diferentes medios de comunicación está circulando que no me presenté a una mediación a la que fui citada por hechos y dichos que sucedieron en este programa. Lo que quiero aclarar es que a mí no me ha llegado todavía ninguna notificación. Por eso es que no me presenté"

Luego, Karina Mazzocco refutó a Jorge Rial remarcando: "Hay quienes están difundiendo que me estoy haciendo la otaria... no tengo problema en recibir esa notificación. No es lo que más me divierte en la vida, porque en más de 25 años de laburo nunca me pasó que me citen a ningún lado, pero ahora sí, y cuando me llegue la notificación allí estaré presentándome como corresponde".

Por otro lado, según señaló Ángel de Brito en LAM (América), el blanco judicial central aquí es Luis Ventura, panelista de Karina Mazzocco y enemigo íntimo de Jorge Rial.