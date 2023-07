Eliana Guercio reveló un sensible detalle de su charla con Wanda Nara

Hace algunos días, Eliana Guercio protagonizó un duro cruce con el padre de Wanda Nara en Polémica en el bar (América), y ahora la panelista del mencionado ciclo reveló un sensible detalle de una reciente charla que tuvo con la empresaria que está pasando un difícil momento.

Ante la pregunta de Marcela Tinayre sobre si alguien de la mesa de Polémica en el bar tuvo la chance de hablar con Wanda Nara, Eliana Guercio confesó: "Yo hablé con Wanda y fue el día que me vieron llorando. Algunos inhumanos dudaron de mi llanto, un periodista dijo inteligentemente ‘tampoco es Norma Alejandro para hacer esa actuación. Lo qué pasó es que yo me enteré que uno de los chicos, no voy a decir cuál para no exponerlo, le escribió a Zaira para preguntarle si era verdad que su mamá estaba enferma".

Luego, Eliana Guercio reveló sobre la actitud a la que apostó Wanda Nara ante la inquietud de su hijo: "Ella lo contuvo y le explicó que había que esperar los resultados. Por eso no podía entender que su papá estuviera sentado delante de mí".

En tanto que sobre los que argumentan que Nara hace pública toda su vida y que no debería incomodarse porque hablen sobre su salud, Guercio argumentó: "Es verdad que ella hace todo púbico, pero previo a que esto pase habla con sus hijos y maneja sus tiempos. Por eso está bueno dejar en claro que lo va a manejar en la privacidad".

Finalmente, sobre su testimonio acerca del dolor en el entorno de Wanda Nara, Eliana Guercio remarcó en alusión a los dichos de Jorge Lanata sobre el presunto diagnóstico de la empresaria: "Y espero que esto sea una respuesta para Jorge Lanata, que se preguntaba a quién le hizo daño, principalmente a tres niños, menores de edad, que no tenían por qué tener acceso a una información que su madre no le había dado".