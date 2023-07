Baby Etchecopar se quebró al recordar la enfermedad de su hijo

Baby Etchecopar se refirió en Socios del Espectáculo (El Trece) a la polémica que generaron los dichos de Jorge Lanata sobre la salud de Wanda Nara. En este sentido, el periodista aseguró que "quizás fue un error" de parte del conductor de PPT, ya que no cree que haya existido "maldad" en él.

"A veces es desgraciado ser conocido porque llega primero a la prensa que a la familia. Pero nadie puede usar esta desgracia, te digo porque lo viví en mi familia, nadie puede usar una desgracia para tener una primicia", expresó Etchecopar.

Wanda Nara.

Luego, el conductor se mostró empático con la mediática al recordar una vivencia personal: "Mi hijo me va a matar por contarlo, pero tuvo un Hodgkin igual que Facundo Arana. Se hizo los análisis y yo estaba en medio del programa de televisión, me mandó un mensaje que lo tengo guardado. Ahora ya está curado, pero en ese momento me puso 'papá me dieron los análisis, tengo cáncer, no me quiero morir. No sé dónde estoy’. No quiero llorar, pero después de eso… es fuerte. Es duro", comentó visiblemente afectado.

"Me pongo en lugar de la familia de Wanda o de Silvina Luna y es terrible. Cuesta mucho, pero se sale. Se sale con mucho amor. Y que Wanda se olvide un poco de los millones y la Maserati, la Bugatti porque abajo de la sábana blanca somos todos iguales", concluyó.