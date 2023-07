La ley que podría acorralar a Jorge Lanata tras revelar el presunto diagnóstico de Wanda Nara

Tras anticipar el presunto diagnóstico de salud de Wanda Nara, Jorge Lanata quedó en la mira de las críticas por haber dado a conocer información sensible sin ningún parte médico oficial, y sin el consentimiento de la afectada.

Y ahora, el abogado Jorge Monastersky dio a conocer detalles de la ley que podría acorralar a Jorge Lanata, ya que según el letrado el periodista incumplió el artículo 2 incisos C y D de la Ley 26.529 sobre el derecho a la intimidad y confidencialidad de los pacientes.

La ley por la cual Jorge Lanata podría ser demandado por la familia de Wanda Nara. Foto: Twitter @jorgemonasOK.

Al referirse a concretamente a Jorge Lanata y su revelación sobre la situación de Wanda Nara, el abogado expresó desde sus redes sociales: "Un caso más donde no se cumple la ley en relación a dar información sin autorización. Jorge Lanata cuenta presunta enfermedad de Nara. Se pregunta por qué existe corporativismo del periodismo en no decir nada. Yo me pregunto por qué no respeta la ley. ¿Los derechos de la paciente? No existe un interés público para dar a conocer lo que se atribuye como 'primicia'".

El abogado Jorge Monastersky apuntó contra Jorge Lanata por sus dichos sobre la salud de Wanda Nara. Foto: Twitter @jorgemonasOK.

De hecho, el inciso C establece respecto al derecho a la preservación de la intimidad en todo lo que se refiere a salud: "Toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente, debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles, sin perjuicio de las previsiones contenidas de la Ley Nº 25.326".

En tanto que sobre la confidencialidad que protegería a Wanda Nara o cualquier paciente, el inciso D dice: "El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente".

Finalmente, al compartir su conclusión sobre el accionar de Jorge Lanata, Jorge Monatersky sentenció: "La información periodística cuando no tiene 'un interés público', no puede prevalecer la ley. La impunidad y falta de empatía de este personaje es asombrosa".

La dura sentencia de un abogado contra Jorge Lanata. Foto: Twitter Foto: Twitter @jorgemonasOK.

A su vez, Ángel de Brito compartió desde su cuenta de Twitter los detalles de la ley en cuestión que habilitaría a la familia de Wanda Nara a demandar a Jorge Lanata.