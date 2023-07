La categórica postura de Elba Marcovecchio tras la revelación de Jorge Lanata sobre Wanda Nara

Elba Marcovecchio, esposa de Jorge Lanata, defendió al periodista tras sus polémicos dichos sobre el presunto diagnóstico de Wanda Nara. Como parte del panel de El Diario de Mariana (América), la abogada dio su punto de vista sobre esta polémica.

"En todos los programas de espectáculos circuló cada uno de los elementos que daban a entender esta enfermedad. Decían que estaba grave. Jorge lo único que puso fue la palabra (leucemia) y el ataque fue hacia él", remarcó Elba Marcovecchio sobre la revelación de Jorge Lanata sobre la salud de Wanda Nara.

En tanto que desde lo legal, Marcovecchio argumentó: "La salud de una persona pública nos interesa a todos. La ley no prohíbe hablar sobre las enfermedades. ¿Sabés lo importante que es hablar sobre las enfermedades?. Hay que hablar de enfermedades, es parte de lo que nos pasa, de lo que compartimos cuando compartimos nuestra intimidad. Cuando sabés y sentís que la gente reza por vos, es algo increíble".

Por otro lado, este martes en un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece), Elba Marcovecchio volvió a defender a Jorge Lanata y el presunto diagnóstico que dio de Wanda Nara. "Jorge salió sumamente empático y como alguien que entiende como nadie lo que son las enfermedades, lo que es ser una persona pública y expuesta", subrayó la abogada.

Además, Marcovecchio cubrió a Lanata argumentando: "Jorge no dio una primicia y ahí me parece que hay que ser sinceros, y hay que decir la verdad. Lo único que hizo Jorge fue ponerle nombre al perro, el día anterior dieron amplísimos detalles, te puedo asegurar que eran segmentos muy largos donde decían tiene cuatro patas, tiene cola y ladra. Lo que hizo Jorge fue ponerle nombre. En todo caso, el cuestionamiento de la familia de Wanda tendría que ser hacia el periodismo. Pero no me parece informado que sea hacia Jorge".

Finalmente, sobre las críticas que recibió Jorge Lanata por exponer el presunto diagnóstico de Wanda Nara, Elba Marcovecchio sentenció: "Me parece bastante raro e incoherente, raro porque ese periodismo ha hablado de la misma manera de las enfermedades de Jorge en muchas oportunidades lo he vivido. Hay que hablar de enfermedades porque ayudamos a la sociedad, se habla de todo esto, pero nadie habla de que hay un banco de médula ósea, que la donación de sangre es importante y que salva vidas. Algunos periodistas que dicen haber callado, no resisten archivo porque esto pasó la semana pasada y hablaban del estado de Wanda, hablaban de lo que ella tenía. Sí la contaron la información, lo que no le pusieron fue nombres. La pregunta que habría que hacerse es quién filtró todo eso".