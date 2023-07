El rating de la nota a Wanda Nara en Cortá por Lozano en medio de la preocupación por su salud

Hace unos días que la salud de Wanda Nara es tema de máxima preocupación desde que se filtró que los resultados de unos análisis habían dado mal y que la mediática iba a profundizar con más exámenes en Fundaleu. El viernes por la mañana, Jorge Lanata anunció que Wanda Nara padecería leucemia y mientras la polémica escalaba, se supo que el lunes 17 Telefe iba a transmitir una nota con ella en Cortá por Lozano.

En medio de especulaciones y revuelo, Verónica Lozano explicó que se trataba de una entrevista grabada diez días atrás. Y finalmente, el canal de las pelotas obtuvo un resultado redondo en cuanto a rating al pasar este mano a mano con Wanda, al mismo momento en el que en la pantalla de América debutaba Mariana Fabbiani con DDM.

Una vez más, Cortá por Lozano lideró la tarde y fue lo más visto gracias a la aparición de la mediática, que unas horas antes de la transmisión había hablado por primera vez en días sobre cómo atraviesa su situación actual, sus miedos y razones para resguardarse de la exposición en este momento delicado.

Con su conductora de vacaciones, el equipo del programa arrancó la emisión que osciló entre los 7.5 y 8.8 puntos de rating. Hasta llegar el momento del diván con Wanda, que empezó con 8.9 puntos y logró un máximo de 11.1.

Wanda Nara y Mauro Icardi en el estudio de Cortá por Lozano. Instagram Vero Lozano.

A lo largo de la charla, Wanda y Vero Lozano conversaron sobre temas varios, la terapia, el amor, la dificultad de vivir en el exterior, lejos de los afectos y cómo fue para ella asumir el reto de animarse a conducir el reality de cocina, entre otros tópicos.

El mensaje de Wanda Nara sobre su salud

“El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien”, arrancó Wanda su mensaje en el que habló de su panorama.

“El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", explicó.

La foto con la que Wanda acompañó su primer mensaj luego de días de silencio. Instagram Wanda Nara.

"Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio”.

“Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos", cerró Wanda, antes de despedirse con agradecimientos desde su casa en el barrio de Santa Bárbara.