Coti Romero se puso en los zapatos de Barbie y realizó una increíble producción fotográfica

Desde que se dio a conocer el primer avance de la película de Barbie en diciembre de 2022, nadie ha dejado de hablar de ella. Desde prendas de vestir hasta cualquier accesorio, la fiebre rosa está presente hace meses y el próximo jueves 20 de julio, "Barbie" se podrá disfrutar en todos los cines.

La actriz australiana Margot Robbie encarnará a la famosa muñeca en la película que dirigió Greta Gerwig. Pero Argentina también tiene su Barbie: Coti Romero, exparticipante de la edición 2022 de Gran Hermano. La joven oriunda de Corrientes fue convocada para realizar una sesión fotográfica personificando a la muñeca de Mattel.

La exjugadora del reality compartió en su cuenta de Instagram (@Cotyrommero) varias imágenes y videos, a través de sus historias, de lo que fue la producción de fotos que hizo este lunes. Sin embargo, la influencer contó que todavía queda mucho por mostrar, pero eso será recién el día del estreno de la película.

Mirá el video que compartió Coti de la producción fotográfica que realizó este lunes

Coti también publicó en Instagram una serie de fotos del backstage de la sesión que llevó a cabo. La modelo acompañó el posteo con una de las frases de la canción de los años '90, "Barbie Girl" del grupo Aqua: "Hi, Barbie. Hi, Ken. You want to go for a ride?", escribió la joven en la publicación que ya tiene más de 240 mil corazones.

Los usuarios de la red social de fotografía se sorprendieron al ver el parecido entre Coti y Barbie y lo expresaron en los comentarios: "Vos en el papel de Barbie serías un 10"; "Nuestra Barbie argentina"; "Vos tendrías que haber sido Barbie, no podés ser tan perfecta"; escribieron algunas internautas en el posteo de Coti Romero.