La hija de Nicole Neumann le impuso un drástico ultimátum sobre Manu Urcera: “Es él o…”

El entramado familiar arde y lejos de apaciguar ese fuego parece que se intensifica hasta límites inimaginables. Nicole Neumann padece un presente aciago con la denuncia que entabló su hija Indiana Cubero en la Justicia por maltrato y violencia psicológica.

La causa no se activó todavía, dado que el juzgado no le dio curso, aunque en el rincón de Fabián Cubero y Mica Viciconte consideran que podría iniciarse el proceso legal en cualquier momento. Lo cierto es que Nikita y su hija adolescente transita por un campo de batalla.

A todos los detalles que brotaron en las últimas semanas, que referían a sensaciones de la joven en la cotidianidad del hogar que supo compartir con Neumann, ahora se le sumó un factor clave, que refiere a que el detonante sería nada más y nada menos que Manu Urcera.

Indiana cuando todavía se llevaba bien con Urcera.

En ese sentido, Juan Etchegoyen, en su ciclo Mitre Live, acaba de lanzar una versión muy sensible y contó: “Se habla de una denuncia de Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann, a su madre y estos últimos días me dieron detalles que son muy fuertes, y por la información que a mi me llega la responsabilidad de Urcera en este conflicto sería total”.

Para ahondar en la gravitación del piloto en la determinación de la adolescente de romper su lazo con Nicole, el periodista agregó: “Yo sé que es un tema sensible y venimos con esto hace semanas pero quiero contarte algo que me decían para que entiendas cómo estaría todo, la relación de Indiana con Manuel es nula y con su madre hoy también me cuentan pero hay algo peor”.

Y finalmente, el comunicador arribó al nudo central, a esa situación extrema que le planteó Indiana a su madre y que refiere a Urcera, el futuro esposo de su mamá. “Me comentaban que en un momento de enojo, Indiana le habría dado un ultimátum a su mamá por su relación con Urcera, ‘o es él o soy yo’, imaginate lo mal que seguro la debe estar pasando Nicole”.

Nicole e Indiana durante la etapa de armonía.

Para añadir un poco más de contexto a esta situación tirante, casi insalvable, Etchegoyen expresó: “Hay algo acá que es innegable, desde que Nicole se empezó a acercar más a Urcera y luego con el noviazgo confirmado, se fue alejando más de su hija, yo no sé qué pasó ahí pero algo debe haber sucedido”.