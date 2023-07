La fuerte opinión de Mariana Brey tras el despido de Andrea Taboada de LAM: "Yo no rompo códigos"

Un fuerte revuelo causó la renovación del staff de panelistas de LAM, algo que sucedió en más de una oportunidad en el ciclo conducido por Ángel De Brito. Además de la polémica salida de Estefi Berardi, se le sumó la despedida de Andrea Taboada, que dejó mucha tela que cortar.

Con respecto al adiós de la panelista y locutora, quien se pronunció al respecto fue su ex compañera y amiga Mariana Brey. Palabra más que autorizada, que se hizo presente en el ciclo de Juan Etchegoyen por Mitre Live.

La periodista fue a fondo en el tema: "A mi me parece que forma parte de las cosas que tienen que suceder en la vida de las personas, yo lo hablé esto con Andrea, a mi no me gusta opinar porque no estaba en LAM cuando esto pasó".

La panelista consideró la salida de su amiga, una histórica del staff, como parte del proceso lógico dentro del programa: "Para ella podrá haber sido sorpresivo, pero los ciclos empiezan y terminan".

Andrea Taboada y Mariana Brey en su época de compañeras en LAM.

"Ella tiene un nuevo proyecto y cuando uno pone estas situaciones en la balanza siempre hay que sacar lo positivo, a él le va a servir y no es más que eso, tanto Ángel como el canal tienen el derecho asumido para poder modificar cualquier programa", expresó.

Mariana Brey no se sorprendió por la decisión: "Las estructuras de programa pueden cambiar, hay programas que han modificado hasta el conductor, es un trabajo que es así y pasa en un montón de empresas".

"Yo lo que te digo lo pienso así, estamos de paso en cada uno de nuestros trabajos, y cuando las cosas terminan empieza otro trabajo, yo me enteré con el posteo de Andrea, me sorprendió no enterarme antes", continuó detallando.

Por último, Brey fue de frente y cerró: "A mi me costó irme de LAM, eso no te hace ser menos amiga o mejor persona, puede resultar extraño pero son las decisiones de las personas".