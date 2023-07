El ex novio de Sofía Jujuy tuvo un gesto con La China Suárez y luego se arrepintió

Hace tan sólo unas semanas, Sofía Jujuy Jiménez comunicó abiertamente que se había separado de su novio, Bautista Bello, luego de que descubriera que le había sido infiel en Brasil. Ahora, el joven pareciera estar detrás de La China Suárez.



Así deschavó Pocho, de la cuenta Gossipeame, quien compartió una captura en la que se podía observar el gesto que tuvo el ex novio de Sofía Jujuy Jiménez con La China Suárez, aunque luego se arrepintió.



“Un ex anda tirando likes a ver si otra famosa pica. Y es el ex de Sofía Jujuy Jiménez”, escribió Pochi en su cuenta de Instagram Gossipeame. En la imagen se podía ver el like de Bautista Bello, lo que parecería indicar que está interesado en la actriz y cantante.

El like de Bautista Bello, el ex de Sofía Jujuy, a La China Suárez. Luego lo sacó. Foto: @gossipeame.



Sin embargo, cuando todos comenzaron a chequear que el gesto del ex novio de la conductora, el like en la última foto de La China Suárez ya no estaba, lo que significaría que se arrepintió o tal vez que se sintió muy expuesto.



Al parecer, Bautista Bello ya dio vuelta la página y estaría dispuesto a acercarse a otras mujeres, mientras Sofía Jujuy Jiménez continúa con el duelo por la separación, al cual también tuvo que agregarle la decepción por la infidelidad.



Justamente, por la forma en la que se dieron las cosas, la conductora hizo un fuerte descargo en las redes sociales. “Así, como el mar, y su energía transformadora, elijo conectar con ese no sé qué tan sanador que tiene. Sé que la vida tiene algo mucho mejor para regalarme”, expresó.

Sofía Jujuy y Bautista Bello están separados desde hace unas semanas.



“Claramente hoy no entiendo ni por qué me está pasando esto. Se siente tan doloroso por dentro y me siento tan boluda por fuera. Lo di todo y confié tanto. ¡Sé que muchas me entienden!”, agregó Sofía Jujuy Jiménez hace unas semanas.



“Las abrazo y agradezco todo el amor que me están mandando. No lo puedo creer. Confío más que nunca y literal elijo creer que todo pasa por algo”, continuó en su extenso posteo la conductora.