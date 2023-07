La madre de L-Gante habló de su debut teatral: "Va a estar..."

Claudia Valenzuela, la madre de L-Gante, está pasando un momento muy especial, dado que la próxima semana hará su debut teatral. Sin embargo, no puede disfrutar del todo porque el cantante de cumbia 420 no podrá estar presente.



La mamá del músico contó cómo llegó la propuesta de Chiquitos al Rescate, la obra en la que trabajará en las vacaciones de invierno y en la que se repasarán las canciones más recordadas de Chiquititas, la exitosa tira de Cris Morena.



“El año pasado estudié en La Odisea, en Palermo, e hice la muestra de fin de año, donde interpreté a un personaje cómico. Fue una sorpresa para todos los que me fueron a ver. Sin embargo, no estaba lista para hacer una temporada de teatro todavía. Sentía que era muy rápido”, contó Claudia Valenzuela.

La madre de L-Gante hará su debut teatral.



“Se dio esto justo en un momento duro en mi vida personal, por todo lo que está pasando con Elián, pero cuando me llamaron para proponérmelo, dije ‘probemos’”, expresó la madre de L-Gante.



Por otra parte, explicó cómo recibió la noticia en este momento familiar tan difícil que significa la detención de L-Gante, su hijo. “La recibí con mucha alegría porque es una situación difícil. Si bien no es que uno está llorando todo el día, el tema da vueltas en la cabeza. Esto es algo que realmente me gusta y me desconecta”, confesó.

L-Gante y su madre.



Asimismo, Claudia Valenzuela contó cómo fue la conversación que tuvo con L-Gante en la que le contó la noticia de que hará su debut teatral en los próximos días. “Le conté, me felicitó, me dio un abrazo y el puñito, como es el saludo ahora. Le conté con más detalles y me decía: ‘Bien ahí’. Le gustó mucho la noticia”, reveló.



“Yo sé que el martes no va a poder estar, pero no tengo dudas de que con su cabecita va a estar ahí, pensándome y dándome fuerzas. El show debe continuar”, concluyó la madre de L-Gante.