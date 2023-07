De qué trabajaba Jimena Barón antes de hacerse famosa

En una nueva interacción con sus seguidores de Instagram, a Jimena Barón le pidieron que contaron detalles desconocidos de su vida y ella volvió a sorprender: contó de qué trabajaba antes de hacerse famosa.



“Cosas random que no sabíamos de vos”, le planteó una usuaria a Jimena Barón, quien había dejado disponible el sticker de preguntas para que sus fanáticos y seguidores le preguntaran lo que ella quisiera.



La actriz y cantante se entusiasmó con la idea y comenzó a enumerar datos que nadie conocía acerca de su vida no sólo pasada, sino también de la actualidad. Entre ellos, reveló que no todo en su vida fue la fama.

Jimena Barón.



“Fui cajera de un supermercado. Hice taekwondo y pakua. Nunca tuve un dejavú. No me gustan los churros”, contó Jimena Barón en respuesta a la usuaria que le había pedido esas “cosas random” sobre ella.



“Amo el rabo y no consigo. Siempre estoy tejiendo algo. No veo películas de terror. No me gustan los aviones. Mi momento de más energía es la mañana”, agregó la actriz y cantante en la interacción con sus seguidores.



Jimena Barón arrancó en los comienzos de la década del 90 su camino artístico. Trabajó en “¡Grande Pa!”, “Gasoleros”, “El Sodero de mi vida”, “Son Amores”, “Los Roldán”, “Sos mi vida”, “Casi Ángeles”, “Los únicos”, “Educando a Nina”, entre otras ficciones.

Jimena Barón contó que fue cajera de un supermercado. Foto: @jmena.



Además, interpretó a Marixa Balli en la película “El Potro” y participó en programas de televisión como Showmatch, en el Bailando por un Sueño, Cortá por Lozano y especiales musicales.



Luego, en los últimos años, lanzó su carrera como cantante, con tres álbumes hasta el momento: La Tonta (2017), La Cobra (2019) y Mala Sangre (2023), con canciones muy picantes que hablan de traiciones y desamores.