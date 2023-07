El periodista que refutó el diagnóstico sobre Wanda Nara que anunció Jorge Lanata

En medio del gran revuelo que generó Jorge Lanata al asegurar que Wanda Nara tiene leucemia, un periodista de TN salió a refutar el diagnóstico que compartió su colega, remarcando que todavía faltan un par de estudios para llegar a la conclusión sobre el cuadro que transita la conductora de MasterChef Argentina (Telefe).

"En la paleta de posibilidades de diagnóstico, desde lo más leve hasta situaciones delicadas. En la paleta de diagnósticos que los médicos están tratando de corrobar está un posible cuadro de leucemia, pero faltan dos estudios complementarios", enfatizó Guillermo Lobo diferenciándose de los dichos de Jorge Lanata, quien dio por hecho un diagnóstico que todavía no ha sido anunciado oficialmente.

Además, el periodista de TN detalló sobre los estudios que le practicaron a Wanda Nara: "Ayer le hicieron un primer chequeo, un análisis que dio con resultados alterados. Una segunda batería ya con ella internada, no por una gravedad sino para que esté con un sistema de confort, donde se corroboró el análisis de la primera parte que es: nivel de glóbulos altos, una esplenomegalia que es el bazo dilatado".

Finalmente, Guillermo Lobo remarcó: "El bazo dilatado, según nos decía el doctor Juan Real, hematólogo, puede ser el indicio de una posible leucemia. También hay un arco de posibilidades, faltan una punción, dos estudios más de imágenes, con lo cual esta es la información corroborada siendo las 12:19 horas".

Por su parte, Marcela Tauro también se desmarcó de la postura de Jorge Lanata y al referirse a la salud de Wanda Nara explicó este viernes en Intrusos (América): "No hay parte oficial, no hablamos con ningún médico de ella. No hablamos con ningún familiar, es verdad lo que dice Andrés Nara, está todo blindado. No contestan ni Kennys, ni Nora, ni Zaira. No podemos especular con rumores que nos llegan permanentemente. Si la familia no habló, no podemos dar un diagnóstico, lo tiene que contar la persona que lo está pasando o la familia".

Además, sobre la sentencia de Jorge Lanata de que existe un blindaje del periodismo de espectáculos para no hablar sobre el cuadro de salud de Wanda Nara, Marcela Tauro sostuvo: "No hay una corporación, no hay un complot, cada uno hace lo que quiere y yo lo respeto. Yo a esta altura de mi vida, por ahí de joven sí he cometido muchos errores de meterme en contar cosas de salud y más, a esta altura de mi vida ya como que la pienso más. Porque respeto, porque entiendo que a lo mejor al otro no le gusta que se sepa, tiene que procesar lo que le está pasando. Lo que nos está pasando es que a Intrusos le está yendo bien, sin necesidad de hablar de determinadas cosas. Entonces, hay que mantenerlo".