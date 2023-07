Qué hay detrás de la carta que Indiana Cubero le escribió a Manu Urcera, el novio de Nicole Neumann

En el último tiempo estalló de manera casi incontenible el escándalo familiar entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero. Incluso, la adolescente llevó el tema a la Justicia. Ahora, se conocieron detalles ocultos de la carta que le había escrito hace un tiempo a Manu Urcera, la pareja de su madre.



En Socios del Espectáculo, el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Canal 13, la periodista Paula Varela contó cómo se encuentra hoy el vínculo entre madre e hija, que está pasando su peor momento.



“La relación de Nicole con su hija Indiana está muy complicada. Me contaron que la nena no quiere saber nada”, comentó Paula Varela, que luego explicó qué había detrás de aquella carta que Indiana le había dedicado a Manu Urcera, algo que había sorprendido porque hace un tiempo se supo que tenían una muy mala relación.

Revelaron qué había detrás de la carta que Indiana Cubero le dedicó a Manu Urcera, el novio de Nicole Neumann.



“También me comentaron que esa cartita que Indiana le escribió a Urcera, y que Nicole decidió publicar, la nena le escribió una similar a toda la familia, también a Mica Viciconte, pero Nicole decidió publicar sólo la de Manu”, detalló la panelista.



Asimismo, Paula Varela reveló cómo fue que comenzó a romperse el buen vínculo entre Indiana Cubero y Manu Urcera, que pasaron de llevarse muy bien a esta actualidad en la que, incluso, la adolescente se ausentaría del casamiento de su madre y el piloto.



“Desde que están en la convivencia, él no se banca las cuestiones de las adolescentes y tuvo comentarios muy desafortunados que Nicole no supo enfrentar como madre y ponerle un límite. Por eso la nena decidió alejarse”, comentó Paula Varela.

Por último, la panelista sacó a la luz qué le habría dicho Manu Urcera en un momento de enojo a Indiana Cubero y que terminó por volver irremontable la situación y, principalmente, el vínculo entre ellos.



“Al parecer, le habría dicho ‘sos mediocre’ y ‘así no vas a llegar a ningún lado’. También se comenta que Nicole es una madre muy exigente y que eso habría llevado a la decisión de la nena de marcharse”, cerró.