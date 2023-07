El padre de Wanda Nara en alerta por la salud de la conductora: qué dijo en un programa de televisión

Tras darse a conocer que Wanda Nara ingresó a la guardia del Sanatorio Los Arcos, comenzaron a circular todo tipo de versiones sobre su salud. Y ahora, Andrés Nara, padre de la conductora de MasterChef Argentina (Telefe), dialogó con un programa de televisión y compartió su preocupación por la situación de su hija.

Según habían anticipado en Intrusos (América), Wanda Nara concurrió al mencionado centro médico en la noche del miércoles. En primer lugar, se comentó que se hizo unos chequeos por un dolor de estómago. Aparentemente, los resultados no habrían sido de lo más alentadores, por lo cual se habría decidido su internación.

Sobre el cuadro que atraviesa Wanda Nara, en A la Tarde indicaron que en los estudios no habría dado nada bien el resultado sobre sus glóbulos blancos. En tanto que Andrés Nara, no dudó en compartir su inquietud por la situación de su hija al expresar: “Me acabo de enterar por ustedes de esta noticia. Estuve tratando de chequear y no di con nadie. Las personas más allegadas no están en línea, no están contestando”.

En tanto que sobre la relación que tiene actualmente con Wanda, Andrés Nara se sinceró: “Veníamos bien pero últimamente no, nos desconectamos un poco por pavadas”.

Finalmente, remarcando su preocupación por la salud de Wanda Nara, su padre comentó: “Obviamente estoy preocupado porque no pude chequear. No estoy cerca de Los Arcos. Estoy tratando de averiguar un poco más a ver si necesita algo. Wanda es una chica sana. Nunca jamás tomó nada ni hizo ningún exceso de nada. Es súper sana, siempre lo fue”.

Más allá de que en este último tiempo la comunicació entre Andrés Nara y su hija haya estado resentida, lo que genera preocupación es que él no haya logrado obtener mayores detalles sobre el cuadro de la conductora, que por el momento está en medio de un gran hermetismo.