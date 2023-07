El inquietante dato de Marcelo Polino sobre la salud de Wanda Nara

Este jueves en Intrusos (América), dieron la primicia sobre una delicada situación de salud que estaría transitando Wanda Nara. En un primer momento, se dio a conocer que la condutora ingresó a la guardia del Sanatorio Los Arcos, y que tras unos resultados aparentemente adversos en unos estudios habrían decidido internarla. Poco más tarde, el periodista Marcelo Polino compartió un inquietante dato sobre la situación de la líder de MasterChef Argentina (Telefe).

En medio de un gran hermetismo sobre la salud de Wanda Nara, Laura Ubfal había comentado en Intrusos: "La versión que yo tengo por parte cercana a la producción de Masterchef, es que está bien. Chatearon con ella esta mañana, está bien. Quiso hacerse chequeos, hay que ver si eran por algo previsto o se sintió mal".

A lo que la panelista Karina Iavícoli agregó: "No es un dato menor que hoy íbamos a tener a Kennys Palacios. Él se excusó diciendo que tenía un problema familiar, no tendríamos que no creerle, pero es como un rompecabezas y si nos ponemos a hacer hipótesis, podría cerrar perfectamente que si ella se siente mal, él la esté acompañando".

Luego, en el programa A la Tarde (América), la periodista sumó información con un tono de mayor preocupación sobre la salud de Wanda Nara al revelar: "Wanda está siendo observada en Los Arcos, y algunos de los análisis no le dieron nada bien, principalmente en los glóbulos blancos".

Pero inquietud por la salud e Wanda se potenció cuando desde un móvil en el mencionado ciclo, Marcleo Polino aportó el siguiente dato: "Acá me llegó una información, me dicen que están evaluando punzarle la médula, lo dijo una enfermera".

El posteo más reciente de Wanda Nara, en una habitación del Hotel Hilton tras ganar el Martín Fierro en la categoría Revelación. Foto: Instagram @wanda_nara.

Mientras tanto, desde la cuenta de Twitter de LAM (América) adelantaron: "Lo de Wanda es grave. Ampliaremos". En tanto que "Pochi", de la cuenta Gossipeame aseguró: "Wanda habría ingresado a Los Arcos por un fuerte dolor de panza, los estudios de sangre le habrían dado mal y se los estarían volviendo a hacer. Mauro Icardi está con ella muy angustiado".