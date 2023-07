Gastón Pauls recordó la llamada de Diego Maradona para retarlo por su recaída en las drogas

Sincero, totalmente honesto y consciente de sus dramas. Gastón Pauls inició hace años una faceta de iluminar sus problemáticas, principalmente al revelar las adicciones a la droga, que lo sumergieron en varios años de un infierno arrollador y traumático.

El actor trabaja denodadamente en concientizar, no solo con su colaboración con distintas entidades, sino con su ciclo en Crónica TV, donde aborda todo tipo de circunstancias adversas, difíciles, y lo lleva a cabo con mucho profesionalismo para aportar desde ese costado.

Ahora, Gastón acaba de narrar una anécdota maravillosa que protagonizó con Diego Maradona, nada más y nada menos. El actor describió un llamado personal, íntimo y enfático que ejecutó el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos en una época dura.

La confesión se produjo en una entrevista con Diego Iglesias, para C5N, a raíz de la consulta del conductor: “¿Cómo era tu vínculo con Diego?”. De ese modo, Pauls valoró al astro: “Con Diego para mi sigue siendo, en los últimos años fue parte de mi flia, por un montón de gestos que tuvo conmigo cuando se enteró que yo estaba en recuperación”.

Y luego explicó el contacto telefónico con el ex futbolista y describió el comienzo de esa charla fraternal: “Un día yo venía temblequeando y me llama Diego desde otro país. Veo que es Diego y digo ‘me va a putear, se debe haber enterado’”.

Gastón contó el llamado con Maradona.

Respecto al consejo espectacular que le transmitió Maradona, Gastón contó: “Me llama y me putea durante tres minutos, me dice ‘vos no entendes, no entendes. Vos no podes ni pensar en tomar cocaína, nunca más. Mirá, yo puedo no saber cómo patear un tiro libre, pero de cocaína se’”.

Para cerrar, Pauls compartió una linda reflexión de ese lazo con El Diez: “Ese comentario, ese llamado desde un lugar, preocupándose por lo que estaba sucediendo a miles de kilómetros de distancia, solo un tipo como diego lo podría hacerlo”.