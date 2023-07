El desgarrador testimonio de Carna tras superar un cáncer de riñón: “Me volví loco y…”

Jorge Crivelli, conocido popularmente como Carna, tuvo un cambio rotundo en su vida a partir de una enfermedad que le jugó una mala pasada, hace ya cuatro años atrás. El humorista, que dio un salto de calidad en los años dorados de Videomatch, habló sobre cómo superó el duro traspié.

Luego de una visita al médico, Carna recibió el diagnóstico de un tumor encapsulado en un riñón, que lo puso en jaque, pero afortunadamente pudo volver a su vida habitual luego de tratarlo a tiempo .

El comediante pasó por los estudios de América y habló con Diego Ramos sobre el difícil episodio. En ese contexto, el famoso confesó: "Hace cuatro años tuve un tumor encapsulado en un riñón. Me lo sacaron, todo impecable pero fue un momento en la vida en que me cayó una ficha. Que vos decís: 'mirá ojo, valorá un poquito más las cosas".

Carna reveló cómo fue ese primer instante en el que su vida dio un vuelco: "Fuimos a una guardia y, en su momento, me dijeron que era gastritis. Me atendieron como si fuera eso, a la semana siguiente me pasó exactamente lo mismo".

"Cuando voy, ahí directamente viene mi mujer y exige en la guardia que me hagan más estudios y ahí me hacen una tomografía y descubren que estaba el tumor", continuó detallando sobre el episodio.

La familia y las amistades cumplieron con un rol clave en el difícil momento. Al punto que aparece en escena Marcelo Tinelli, dado que Jorge describió: "El médico me dijo: 'llevale el estudio a un especialista'. Fui, salió todo impecable. Marcelo tuvo mucho que ver porque, en su momento, estuvo muy encima de Claudia y de mí para ver como estaba".

El conductor y compañero en uno de los ciclos más exitosos de la televisión argentina fue cercano en el momento más delicado, hasta para recomendarle un especialista. "Él me presentó a Matías Chacón, que es uno de los mejores médicos oncólogos de la Argentina", exteriorizó.

Por último, aseguró que la enfermedad le cambió la perspectiva: "A partir de ese momento es que empezás a decir 'che, a ver… tengo un hijo de catorce años, quiero disfrutarlo mucho'. Yo perdí a mi viejo a los quince". Por suerte todo terminó siendo un susto y Carna volvió a sonreír.