Carmen Barbieri tomó una drástica decisión que cambiará su vida a los 68 años

Carmen Barbieri sorprendió este miércoles a su público de Mañanisima (Ciudad Magazine) al revelar de manera inesperada una importante decisión que tomó a sus 68 años de edad.

"No estoy comiendo nada de carne. No voy a comer nada que haya estado vivo, nada con ojos", expresó. "No es de un día para el otro, pero ya estoy histérica. Es difícil, pero estoy cambiando mi vida y estoy contenta. Todo lo demás me angustia, si como algo que estuvo vivo", agregó sobre este nuevo respecto a su nuevo hábito alimentario.

Carmen Barbieri: "No estoy comiendo nada de carne".

Ante la sorpresa de todos, Carmen explicó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. "Me levanto con una panza. Es que estoy comiendo muchas harinas. Tengo que hablar con una profesional para no engordar. Dejé de comer las carnes, pero estoy comiendo mucha harina y muchas verduras", sostuvo la conductora.

Finalmente, se refirió a cómo se siente a raíz de este cambio: "Estoy rara. No de mal humor, pero estoy más loca que nunca", admitió

Recordemos que en junio pasado, Carmen tuvo que ser internada para realizarle una serie de estudios para dar con el cuadro de broncoespasmos que transita.

En diálogo con la periodista Nancy Duré, de Teleshow, Barbieri detalló desde su internación: "Me están haciendo estudios de pulmón. Estoy con suero y, por ahí, me ponen los remedios que necesito. Espero que no sea neumonía”.