Benjamín Vicuña salió a hablar sobre su sentimental indirecta a Pampita

Benjamín Vicuña fue uno de los tantos presentes en los Premios Martín Fierro este domingo 9 de julio, en el Hotel Hilton, ubicado en Buenos Aires. El actor se ganó una estatuilla por mejor "Actor protagonista de ficción" por su interpretación en "El primero de nosotros" y cuando subió al escenario terminó hablando de más.

"Muchas gracias por ese abrazo hermoso. Gracias a APTRA, a los que votaron y a los que no. Gracias al público, que son, principalmente, las personas con las que nosotros trabajamos. Muchas gracias a este país hermoso, a propósito de esta fecha tan importante, que me recibió y me dio un lugar. Me dio mis hijos maravillosos y un amor...", fueron las palabras de Benjamín Vicuña al recibir el premio.

Los usuarios de las redes sociales comenzaron a decir de que se trató de un mensaje hacia Pampita, su exesposa, quien también estaba presente en la ceremonia junto a su nueva pareja, el legislador de la ciudad de Buenos Aires, Roberto García Moritán.

Pero este lunes, Benjamín Vicuña salió a aclarar esta "confusa" situación que se dio en los Martín Fierro en el programa de Verónica Lozano, "Cortá por Lozano". Vicky Xipolitakis, panelista del programa, le preguntó al actor a quién se refería cuando dijo que Argentina le había dado "un amor".

Benjamín Vicuña explicó su frase en el programa de Verónica Lozano. Créditos: captura de pantalla.

"Tampoco vamos a analizar un discurso cuando uno está allá arriba, con 1000 personas que te están mirando más la televisación, que no tengo experiencia. Quise decir, y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en la Argentina y yo se que es difícil, me lo he ganado con mucho esfuerzo y sacrificio", explicó el protagonista de "El primero de nosotros".

Luego, Benjamín Vicuña terminó de dejar en claro lo ocurrido en la premiación: "Quizás me equivoqué. Estaba mi ex con su marido en el salón, quizás por ahí puede haber una manipulación de ese discurso, o quizás estuve mal yo, pero claramente me refería al amor en todas las formas".