Tamara Báez confesó que podría sumarse a una plataforma de contenido para adultos

En las últimas horas, Tamara Báez sorprendió a sus seguidores de Instagram al referirse a la posibilidad de sumarse a una plataforma de contenidos para adultos, mientras su ex, L-Gante, continúa detenido.



A la influencer poco parecer modificarle la actualidad judicial, cada vez más complicada, del padre de su hija, Jamaica, y sigue mostrándose muy activa en sus redes sociales, donde interactúa permanentemente con sus seguidores y fans.



En ese contexto, en las últimas horas mostró algunos de los mensajes que le envían sus seguidores, quienes le sugieren que se suma a alguna de las tantas plataformas de adultos que se utilicen en estos tiempos.

Tamara Báez habló de la posibilidad de sumarse a una plataforma para adultos. Foto: @tamaraabaez429.



En sus historias de Instagram, Tamara Báez publicó varias fotos de sus cambios de look y recibió varios mensajes que le sugerían hacerse una cuenta de OnlyFans, una de las plataformas más usadas.



“Estás muy hermosa. Radiante. ¿Por qué no se hacen un Only para pasar el aburrimiento?”, le dijo un seguidor de Instagram al comentarle una historia. La respuesta de la ex de L-Gante no se hizo esperar.

Tamara Báez habló de la posibilidad de sumarse a una plataforma de contenido para adultos. Foto: @tamaraabaez429.



“Son tiempos difíciles, pero no tanto por ahora”, contestó, con mucho humor, Tamara Báez, junto a las capturas de los mensajes que fue recibiendo en estos días aconsejándole ese posible ingreso de dinero.



Tamara Báez y L-Gante está separados desde hace bastante tiempo. Incluso, el cantante de cumbia 420 había sido involucrado primero con una de sus bailarinas y luego con Wanda Nara, con quien habría tenido algo más que un vínculo comercial.