La reacción de Flor Vigna al enterarse que una fan se tatuó su nombre

No son días fáciles para Flor Vigna, dado que abandonó la obra de teatro “El Divorcio”, luego de haber tenido que enfrentar rumores de crisis de pareja. En ese contexto, recibió un mimo de una fan.



Sucede que, en la puerta del teatro, una joven esperó a Flor Vigna para mostrarle, muy orgullosa y feliz, el tatuaje que se había hecho dedicado a ella: se escribió su nombre y apellido.



La chica se levantó la remera y mostró cómo le quedó el tatuaje. “¿Cómo? Se tatuó mi nombre. ¿Qué es ese tatuaje? La verdad es que no lo puedo creer. Sos increíble. Espero que no te arrepientas”, reaccionó la actriz e influencer.

El tatuaje de una fan de Flor Vigna. Foto: @florvigna.



“Se tatuó mi nombre”, escribió Flor Vigna en una historia de Instagram en la que compartió la foto del diseño con sus seguidores. Al mensaje lo acompañó con el emoji de una carita emocionada.



No es la primera vez que Flor Vigna expresa su emoción ante un gesto así de sus fans, dado que hace unos meses mostró los diseños que se realiza un joven que se tatúa cada frase de su referente.

Un fan de Flor Vigna se tatúa cada frase de ella. Foto: @florvigna.



“En cada show, él me pide una frase y después se la tatúa”, contó la artista también en su cuenta de Instagram, en donde compartió las fotos de los distintos tatuajes que se realizó el fanático.



“Confío en mí” y “vivir es urgente” fueron dos de las frases que se grabó en la piel el joven fan de Flor Vigna, quien una vez más recibió muestras de extremo cariño de sus seguidores y admiradores.

Flor Vigna mostró cómo un fan se tatúa frases suyas. Foto: @florvigna.