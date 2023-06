Opiniones cruzadas sobre la polémica defensa de Susana Giménez a Marley

En las últimas horas, se generó un gran revuelo por la polémica defensa que hizo Susana Giménez de su amigo Marley, quien quedó en el ojo de la tormenta por una denuncia pública por presunto abuso sexual.

En medio de un evento social, Susana Giménez dialogó con la prensa y al referirse a la acusación contra Marley deslizó: "Él es una persona maravillosa, eso debe haber prescripto hace 35 años, antes no se hablaba de eso. Él tiene un hijo al que adora con toda su alma, y me parece cruel que la gente quiera siempre sacarle plata al que trabaja".

En tanto que cuando le insisterion a Susana sobre la gravedad del asunto, la diva lanzó: "Pero eso es ahora todo este lío, se te despiertan las hormonas cuando sos adolescente".

Tras el controversial discurso de Susana Giménez al defender a Marley, la periodista Maite Peñoñori sentenció en Intrusos (América): "Me parece es que tampoco podemos seguir perdonándole todo a Susana porque lo que dijo fue una burrada, fue irrespetuoso, despectivo. No podés hablar de las hormonas, qué tiene que ver".

Por su parte, Marcela Tauro tuvo una posición más moderada sobre la expersión de Susana Giménez y reflexionó: "Me está pasando últimamente que no quiero ser jueza. Estoy en vivo y me puedo equivocar garrafalmente. No creo en la mala fe de Susana. Quizá tiene que aprender, como aprendió Mirtha. La pifió y bueno... Esto pasaba ayer con otra persona, y hoy estaba cancelada y por ahí no trabajaba más. Ella es angelada y está teflonada, como Moria (Casán)".