La picante respuesta de Susana Giménez a Nacha Guevara: "Tiene un poco de..."

Susana Giménez volvió a ser noticia luego de las declaraciones que realizó anoche en un evento de moda. Ante los medios presentes, la diva dio una conferencia de prensa donde habló de todo.

Más allá de las polémicas declaraciones que realizó al defender a su amigo Marley de la denuncia por un supuesto abuso sexual contra un menor de edad, Susana también se refirió a las declaraciones que había hecho Nacha Guevara sobre ella en una entrevista radial. "No me gusta de Susana cuando critica a la Argentina que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina. Ella no es una estrella internacional. Entonces ahí no me gusta", había expresado Guevara.

Nacha Guevara y Susana Giménez, en pie de guerra.

Consultada sobre qué pensaba, expresó: "Eso lo escuché porque justo estaba mirando, me quedé con la boca abierta y no podía cerrarla. Me pareció raro que dijera eso, me pareció también un poquitito de envidia, o de estreno y todos se cuelgan y quieren notas, y la verdad es que le hicieron notas", afirmó. Luego, aclaró: "Es una gran artista, no lo hizo por fama. No podía cerrar la boca al oírla, no lo podía creer, porque si bien nunca fuimos íntimas amigas yo siempre dije que la he admirado".

Finalmente, Susana se refirió a su regreso al cine. "Vuelvo a la pantalla grande con una película que va a dirigir Diego Kaplan, ya tengo mi personaje aunque todavía no se sabe mucho más", reveló feliz por volver a actuar. Asimismo, aseguró que el año próximo podría volver a la televisión con su clásico programa.