Karina La Princesita subió videos en estado de ebriedad y encendió las alarmas

Hace unas semanas, Karina La Princesita contó que estaba atravesando una depresión y que para salir adelante se había sometido a un tratamiento psiquiátrico y psicológico. Para explicar sus altos y bajos que frecuentemente preocupaban a sus seguidores, la artista decidió blanquear lo que le pasaba.

Por esta razón, todas las alarmas se encendieron en las últimas horas cuando Karina La Princesita empezó a postear en sus redes sociales diversos contenidos bajo los efectos del alcohol, cuando es sabido que combinar pastillas y bebidas etílicas son un combo nocivo.

De viaje, de bares y sola, la cantautora se grabó elucubrando diversas reflexiones sobre la música del grupo tropical Karicia, la melancolía y el alcohol, y compartió los clips en sus historias de Instagram que, por supuesto, de inmediato llamaron la atención de su comunidad de fanáticos.

Antes que nada, Karina advirtió en Twitter que iba a escribir bajo los efectos de unas copas de más. “Bueno vengo a Twitter en pedo. PELIGRO”, admitió la artista en la red del pajarito, y pasó a disertar sobre cómo se sentía cuando escuchaba esa banda, una de sus favoritas.

La artista posteó bajos los efectos del alcohol. Instagram Karina La Princesita.

“Es una cosa que no puedo explicar lo que me genera escuchar Karicia. Es ganas de tomar, melancolía, y bailar mientras lloro”, expresó la ex de El Polaco, que luego pasó a Instagram y subió varias imágenes de lo que estaba pasando en la barra de un bar ignoto, de día.

Los posteos de Karina La Princesita con copas de más

“No comí nada ya estoy peda”, reconoció Karina La Princesita, preocupando a muchos por su situación, luego de postear el trago que estaban tomando y fragmentos de una de sus canciones preferidas del conjunto de cumbia romántica cuya letra dice: “Tomaré para olvidar, porque sé que tu jamás volverás”.

Karina preocupó a sus seguidores. Instagram Karina La Princesita.

A continuación, la artista dio a entender que había conversado con el mozo del lugar y llegó a insólitas conclusiones. “El cantinero tiene mi mismo apellido. Tiene madre mexicana, padre español. ¿Seremos primos? No sé, hay que averigüar”, dijo.