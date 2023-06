El impactante mensaje que publicó Morena Rial tras sus dichos contra Jorge Rial

Las cosas entre Morena Rial y su papá, Jorge Rial, venían bastante tensas en los últimos días. Este lunes la situación se agravó. La hija del periodista participó en "A la tarde", programa emitido por América TV, y destrozó a Jorge Rial.

"Mi papá me importaba, no dejo de ser la hija. Él se olvida de eso. Mientras tanto, hasta que a él no se le vaya el 'poder', con la mafia que tiene no vamos a poder llegar a nada", fue una de las declaraciones que hizo Morena Rial en el programa conducido por Karina Mazzocco.

Tras terminar la entrevista, Morena fue interceptada por un móvil de LAM para ser consultada sobre sus dichos en "A la tarde". "¿Por qué crees que Jorge te cortaría las alas para hacer tu camino y carrera?", preguntó el periodista. "Porque yo creo que soy una de las pocas personas que lo enfrenta y que se muchas cosas. Y si se portan mal... mal se paga", respondió la hija de Jorge Rial.

Horas después, Morena Rial compartió en sus historias de Instagram (@Moreerial) un mensaje para dejar en claro que esta vez no se va a quedar callada. "Espero que no intenten internarme a la fuerza nuevamente, ¡como pasa cada vez que cuento la verdad!. ¡Mi abogado @alejandro_cipolla tiene todas las pruebas de las cosas que digo! Por lo que voy a iniciar acciones legales contra mi papá, ¡para que los médicos que avalaron esa internación no puedan ejercer más!", fue el letal descargo de la influencer.

El fuerte mensaje que compartió la hija de Jorge Rial en Instagram. Créditos: captura de pantalla.

Quien respaldó los dichos de Morena Rial fue el abogado Alejandro Cipolla, quien reveló que la hija del periodista se encuentra "luchando por sus derechos" tras haber sido "internada a la fuerza hace varios años para silenciarla".