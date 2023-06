Darío Barassi volvió a la televisión con Ahora Caigo: cómo le fue en el rating

Este lunes, Darío Barassi regresó a la televisión con su nuevo programa. Luego del éxito que obtuvo conduciendo 100 argentinos dice, el conductor se puso al frente de Ahora caigo, un nuevo programa de preguntas y respuestas por la pantalla de El Trece. Como era de esperarse, hubo mucha expectativa respecto a su desempeño en el rating.

"¡Bienvenidos a la primera emisión del programa más vertiginoso de la Argentina: Ahora caigo. Qué ganas tenía de volver, estaba tranquilo en casa, comiendo, engordando, pero la verdad que cuando me contaron de este formato no había manera de decir que no", comenzó diciendo al comenzar su programa, mientras el rating superaba los 6 puntos.

A la hora de iniciado el ciclo, el rating subió a 8 puntos y se puso casi a la par de su contrincante Todo por mi hogar (Telefe), que lideraba con 8.6 la franja horaria.

Finalmente, el ciclo tuvo un promedio de 7.4 puntos de audiencia, quedando segundo en su franja, debajo de la novela turca con sus 8.8 puntos.

Ahora Caigo, el nuevo programa de Darío Barassi por la pantalla de El Trece.

Con el entusiasmo que significa un nuevo desafío, Barassi habló con LAM (América TV) sobre su vuelta a la pantalla chica. "Estoy contentísimo con lo que se viene, de verdad. Hoy estuve conociendo el estudio, estoy preparándome para lo que se viene. Es un formato que va a ser muy divertido. Es muy desafiante, es gigante. Se viene un desafío grande por delante", expresó.

"La verdad es que yo extrañé la tele, tengo que reconocerlo. Toda la vida fui con la bandera de la actuación y es lo que más me gusta, pero encuentro en la conducción un lugar en el que me siento muy cómodo y que disfruto. Así que tengo muchas ganas de volver", agregó el conductor.